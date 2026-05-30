EX-concurenta de la Chefi la cuțite, război în instanță! A fost dată în judecată de foștii angajați ai televiziunii

Amalia Bellantoni abia ce a ieșit de sub controlul judiciar, că a dat de altă problemă. Așa cum știm, în urmă cu câteva luni aceasta a devenit patroana unui post tv din Călărași, iar la un moment dat a fost în centrul unui conflict aprins cu angajații săi. Vedeta a avut parte de un scandal de proporții după ce mai mulț foști angajați au decis să o dea în judecată. Ce s-a întâmplat între Amalia Bellantoni și foștii săi angajați, dar și ce pretenții aveau cei care i-au făcut plângere vedetei, aflăm de la ea. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta vedetă Acces Direct. Iată ce a dezvăluit.

Amalia Bellantoni pare să nu mai scape de probleme! După scandalul de la finalul anului trecut, când a fost acuzată, alături de soțul ei, că ar fi agresat și jefuit doi pensionari (vezi aici), vedeta e, din nou, în centrul atenției după ce mai mulți foști angajați ai săi au acționat-o în instanță. Conflictul a pornit în urma unor dispute legate de câteva emisiuni difuzate pe canalul media al vedetei. Amalia Bellantoni, scandal cu foștii angajați ai televiziunii! Au acționat-o în instanță Amalia Bellantoni s-a mutat de o vreme la Călărași și în urmă cu câteva luni a devenit patroana Canal Sud Media după ce a preluat trustul media. Prin această preluare, blondina își propunea „să deschidă o nouă etapă în jurnalismul local, cu accent pe profesionalism și apropiere de oameni”, însă acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă. Vedeta a ajuns să se războiască cu mai mulți angajați pe care i-a dat afară din cauza lipsei de profesionalism, spune ea. „Eu când am ajuns în Călărași am dat pe toată lumea afară, 12 angajați. I-am dat pe toți afară pentru că nu erau profesioniști și nu aveai cu cine să lucrezi, eu aveam nevoie de oameni profesioniști care să știe să-și facă treaba”, a zis ea. Se pare că, în urma acestor concedieri, foștii angajați au decis să nu stea cu mâinile-n sân și au acționat-o în instanță pe vedetă. Aceștia au inițiat demersuri juridice împotriva sa și a postului TV.

„Pe mine m-au dat în judecată niște persoane cu niște cereri făcute pe chatgpt, niște angajați de la televiziunea mea pentru că voiau să șterg niște emisiuni pe niște drepturi de autor nejustificate. Ei erau tehnicieni, deci nu apăreau în emisiunile de pe canalul meu, nu erau nici măcar reporteri. Bine, nici măcar nu au lucrat, le-a lucrat altcineva. Ei au fost în perioada în care eu am fost arestată. Ei au avut acces la Chatgpt și s-au gândit că justiția se face prin asta”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Amalia Bellantoni spune că foștii angajați au somat-o să anuleze emisiunile la care și ei au lucrat. Blondina spune că acest lucru nu este posibil, mai ales că, foștii angajați au fost remunerați pentru munca depusă, totul conform contractului semnat.

„Au cerut ordonanța președințială, au făcut trei procese, două ordonanțe. Îmi cereau să anulez niște emisiuni de pe Canal Sud, așa se numește trustul unde am emisiune. Eu sunt proprietarul Canal Sud TV și am niște emisiuni, iar ei au cerut ca unele emisiuni să fie anulate că le aparțin lor pe drepturi de autor.Atunci când faci contract pe drepturi de autor înseamnă că-ți cedezi drepturile pentru care ești plătit, ești remunerat. Ei au fost plătiți”, spune Amalia Bellantoni.

Vedeta susține că se va întoarce împotriva lor: „Le pot cere daune morale”

Cererile nu au ajuns să fie înregistrate, căci, nu ar fi fost conforme, ne spune Amalia. Fosta concurentă de la Chei la cuțite spune că întreaga situație a fost o tentativă de blocare a activității trustului media și că foștii angajați ar fi încercat să conteste inclusiv drepturile asupra unor emisiuni difuzate.

„Mi-au făcut toți procese, dar niciunul nu s-a ajuns măcar să fie înregistrat. Practic nu a fost deschis nici procesul, cererile au fost respinse. Ei în plângerea formulată cerau închiderea radio-ului, închiderea site-ului. Așa au văzut ei pe Chat-Gpt să se răzbune că au fost dați afară pentru nerespectarea grilei și ca să se răzbune au făcut asta. Au fost dati afară, evident, pentru nerespectareagrilei, pentru nerespectarea procedurilor, pentru neprofesionism, iar ei au decis să mă dea în judecată. Așa că au vrut să se răzbune au făcut plângeri să se închidă radioul. Ei sunt niște oameni din Călărași care, din nefericire, nu știu ce înseamnă presă, televiziune, nu știu cu ce se mănâncă. Încearcă diverse chestiuni să mă saboteze, să mă alunge din Călărași crezând că eu sunt o persoană necunoscătoare în domeniu și atunci mă pot manevra ei cum vor. Nici măcar nu s-a început un proces pentru că le-a fost respinsă din start plângerea din motive de neconformitatede formă și fond, din moment ce a fost făcută cu Chat-gpt”, a declarat Amalia pentru CANCAN.RO.

Într-un final, vedeta a ținut să precizeze că se gândește să le deschidă chiar ea un proces și să le ceară daune pentru denaturarea adevărului.

„Evident că eu acum mă pot întoarce împotriva lor cerându-le daune morale, daune de imagine, denaturarea adevărului, mă gândesc să fac lucrul acesta”, a spus ea.

