Anchetă la spitalul din Pașcani, după ce un bebeluș a murit la 2 zile de la naștere. Părinții au cerut transferul la Iași, dar medicii au refuzat

De: Denisa Crăciun 30/05/2026 | 11:49
Bebeluș decedat la spitalul Pașcani Sursa foto: Pixabay
O anchetă este în plină desfășurare la spitalul din Pașcani. Un bebeluș s-a stins din viață la doar două zile după naștere. Părinții copilului susțin că medicii le-ar fi spus că ar avea probleme și au efectuat câteva analize. Cu toate acestea, nu au mai putut face nimic să îl salveze pe cel mic

Un caz tulburător a avut loc la un spital din Pașcani. Un nou-născut a murit la doar două zile după naștere. Copilul s-a născut prin cezariană, iar în urma procedurii medicii le-au comunicat părinților că inima micuțului nu bătea corespunzător. Specialiștii au efectuat câteva analize și au explicat că trebuie ținut doar sub supraveghere. Părinții au cerut transferul la Iași, dar medicii au refuzat. La scurt timp, copilul s-a stins din viață, iar acum o anchetă este în desfășurare.

Anchetă la spitalul din Pașcani

Un copil născut de doar două zile a murit chiar în brațele mamei. Acesta s-a născut prin cezariană, având o greutate de 3 kilograme 300 și a primit nota 8 la naștere. Părinții copilului spun că medicii au ignorat semne care sugerau o problemă cardiacă, mai ales că inima nu bătea normal. La insistențele lor i s-au efectuat analize, însă în momentul în care tinerii părinți au cerut transferul către Spitalul de Copii de la Iași au fost refuzați, astfel că au amânat transferul.

Au spus că îl ține așa, sub supraveghere, că nu are nevoie de intubație, nu are nevoie de nimic altceva. Doar că îi bate un pic mai tare inimioara. Nu i-au făcut niciun ecograf, nimic, doar niște analize i-au luat. A murit în brațele mele, a declarat mama copilului.

De asemenea, mama copilului susține că i s-a recomandat doar un consult la spitalul de la Iași, după externare. Pe de altă parte, conducerea spitalului declară că toate procedurile au fost respectate. Acum, doi medici care s-au ocupat de cazul bebelușului sunt cercetați disciplinar de Comisia de Disciplină. Mai mult decât atât, părinții nu s-au oprit aici și au depus o plângere și la Colegiul Medicilor și la poliție. În cazul în care medicii vor fi găsiți vinovați vor fi sancționați salarial sau li se va desface contractul de muncă, în caz extrem.

Se află în lucru un dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se efectuează cercetări, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Iași.

