Ea este Cristina Buburuzanu, asistenta UPU care a murit într-un accident rutier cumplit. Soțul și fiul ei sunt în stare gravă la spital

De: Alina Drăgan 30/05/2026 | 10:21
Tragedie în comunitatea medicală din Iași /Foto: Social media
Este doliu în comunitatea medicală din Iași! Cristina Buburuzanu, asistentă medicală la UPU „Sfântul Spiridon”, s-a stins din viață. Femeia a murit la vârsta de 50 de ani, în urma unui grav accident rutier. Mai mult, soțul și fiul acesteia se aflau și ei în mașină, iar acum sunt internați în spital, în stare gravă.

Potrivit informațiilor din anchetă, tragedia a avut loc în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, pe DN24, în Berheci, comuna Gohor, din județul Galați. Cristina Buburuzanu, soțul său Dan, angajat și el al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași, și fiul lor, în vârstă de 16 ani, se întorceau de la București, unde participaseră la concertul trupei Iron Maiden.

Din păcate, familia nu a mai ajuns acasă. Aceștia au fost protagoniștii unui grav accident rutier.

Se pare că tragedia ar fi avut loc din cauza oboselii. Mai exact, ancheta preliminară indică faptul că șoferul, soțul Cristinei, ar fi adormit în timpul deplasării, moment în care a pierdut controlul volanului. Autoturismul a părăsit carosabilul și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Forța impactului a fost devastatoare. Cristina Buburuzanu, aflată pe scaunul din dreapta-față, a suferit răni incompatibile cu viața, iar decesul a fost declarat la fața locului de către echipajele medicale sosite la intervenție.

Femeia era asistentă medicală în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași și era apreciată de colegi și pacienți pentru profesionalismul său. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de doar 50 de ani.

Soțul asistentei, în vârstă de 46 de ani, angajat al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași, a suferit și el răni grave în urma accidentului. Bărbatul era conștient la sosirea echipajelor de salvare, însă medicii au suspectat leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

Astfel, bărbatul a fost transportat de urgență cu elicopterul SMURD către Iași, fiind internat ulterior în secția de Neurochirurgie. În ceea ce îl privește pe fiul celor doi, adolescentul de 16 ani a suferit răni și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași pentru investigații și îngrijiri medicale.

 

