Cum a încercat fiul de 5 ani al Florentinei, tânăra ucisă de iubit, să-și salveze mama. Ți se rupe sufletul!

O crimă șocantă a avut loc în Bacău. Florentina, o tânără de doar 24 de ani, a fost ucisă de partenerul de viață chiar în fața copilului lor de 5 ani. Cei doi s-ar fi certat spontan, după ce bărbatul ar fi consumat alcool. Ulterior, acesta a acuzat-o de infidelitate, iar de aici a fost doar un pas până la tragedie.

O tânără din Bacău a fost înjunghiată de partenerul de viață, tatăl copilului ei de 5 ani. Cei doi nu erau căsătoriți, iar o ceartă spontană a dus la doliu imens în rândul comunității. Micuțul a asistat la scenele cumplite. Mai mult decât atât, speriat, băiatul a încercat să își salveze mama, însă nu a mai putut face nimic pentru ea. Cazul marchează al unsprezecelea femicid de anul acesta.

Ce a făcut copilul de 5 ani pentru a-și salva mama

Bărbatul de 28 de ani și-a ucis iubita de față cu băiețelul de doar 5 ani. Speriat, copilul s-a dus la bunica sa pentru a-i povesti ce se întâmpla, dar a încercat și să își salveze mama.

Băieţelul mi-a sărit în braţe, ”Bunică, bunică, hai că tati cu mami se ceartă”. Ea voia să fugă, ca să se ferească de el”, povestește Magda Bechea, mama criminalului pentru Observator.

Bunica copilului povestește că i-a dat o gură de apă, însă în zadar, femeia fiind deja fără suflare.

Da. A adus şi apă ca să-i dea o gură, dar nu mai era la ce, a mai spus Magda Bechea.

Ce s-a întâmplat cu agresorul

Imediat după ce și-a dat seama ce a făcut, bărbatul care și-a ucis iubita a dispărut. Polițiștii l-au găsit ascuns în podul unei construcții. Copilul celor doi are nevoie de ajutorul psihologilor.

În regim de urgenţă, echipa mobilă a intervenit în teren şi ca urmare a evaluării iniţiale, copilul a fost plasat în familia extinsă şi este în prezent securizat, spune Ada Delia Bîlc, șef Centru telefonul copilului 199.

Nu este singurul caz de acest fel, în care copiii victimelor sunt martori la astfel de scene. Amintim că anul trecut, o tânără de 25 de ani a fost ucisă de iubit chiar în fața copilului de 2 ani.

