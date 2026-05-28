„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului

Apar detalii șocante în cazul triplei crime din Târgu Jiu. Reamintim că o bătrână de 83 de ani și cei doi nepoții ai săi au fost găsiți fără viață într-un apartament din oraș. Principalul suspect este Alexandru, unul dintre nepoți, care și-a atact fratele și bunica apoi și-a luat viața. Vecinii celor trei au dezvăluit că certurile erau la ordinea zilei în familia lor, bătrâna fiind de multe ori avertizată că ar putea să fie victima propriului nepot.

Tripla crimă din Târgu Jiu a avut loc în noaptea de miercuri, 27 mai, în apartamentul unui bloc. Alexandru Marinescu (39 de ani), Vlad Marinescu (40 de ani) și bunica lor, Mărioara, o pensionară în vârstă de 83 de ani, au fost găsiți fără viață în casa în care locuiau împreună.

Principalul suspect este nepotul Alexandru ar fi fost diagnosticat cu depresie, în urma divorțului de soția sa. În urma unui conflict verbal, bărbatul și-a ucis fratele și bunica, apoi și-a pus capăt zilelor. Vecinii susțin că în casa lor ar fi existat tot timpul conflicte, iar presupusul criminal chiar și-ar fi plănuit în detaliu fapta.

„Pe fondul unor afecţiuni psihice, din câte am putut să stabilim, şi a unui conflict spontan, unul dintre fraţi a atacat-o pe bunică şi pe celălalt frate şi i-a ucis. După care s-ar fi sinucis”, a declarat Cristian Onescu, procuror.

„De 13 ani se certau încontinuu”

Conflictele dintre cei trei ar fi început în urmă cu 13 ani, după moartea soțului bătrânei, bunicul celor doi nepoți. Vecinii ar fi avertizat-o pe femeie în legătură cu pericolele la care se expune, însă aceasta nu s-a gândit nicio clipă că cel pe care l-a crescut de mic ar putea să-i curme viața.

Vecin: Am geamul deschis şi eu dorm acolo, dar n-am auzit nimic, nimic, nimic. Până acum, îi auzeam cum se ceartă, cum troncăne. Reporter: Se certau? Vecin: Vai de mine, zilnic.

Vecinii spun că în familia celor trei existau zilnic certuri din cauza banilor. Doar unul dintre frați muncea, iar ceilalți se întrețineau din pensia bunicii lor. Întreaga familie trăia din pensia de urmaș a bătrânei, în valoare de 3.000 de lei, cu excepția nepotului de 40 de ani, care era singurul angajat.

„Se certau de când a murit soţul doamnei. De 13 ani se tot certau încontinuu. I-am spus: ‘Doamna Mărioara, faceţi ceva, că de aici iese ceva. Nu se poate’. Şi a zis: ‘Nu, doamnă, că mi-e îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu’. ‘Doamnă, vă omoară ăştia’. I-a spart uşa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile”, a povestit o vecină pentru Observatornews.ro. „Au spart uşa şi l-au găsit şi pe ăla mort. În apartament, cu o macetă. De anul trecut a cumpărat-o. I-a ameninţat că-i omoară”, a spus un alt vecin.

