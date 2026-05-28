Lucian Viziru recunoaște consumul de substanțe interzise. Anunțul care i-a uimit pe fani

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 15:21
Susa foto Social media
Fostul actor Lucian Viziru ( 50 de ani) a recunoscut, într-un final, că a consumat substanțe interzise. Recent, fostul idol al femeilor din România a fost acuzat că ar avea probleme cu alcoolul, că „cerșește” bani în timpul live-urilor pe TikTok și că ar consuma substanțe interzise.

Tot scandalul a pornit după ce fanii l-au acuzat că este amețit în live-urile de pe TikTok. Lucian Viziru a spus că a consumat substanțe interzise, dar că n-a abuzat niciodată de ele. Fostul actor din telenovele a mărturisit că toată lumea din showbiz a fost „euforică” măcar o dată în viață.

„Până acum ar fi trebuit să răspund cu „nu”, dacă răspunsul era nu, dar în showbiz nu cred că există cineva care să nu fi consumat. Da, am consumat, dar nu la modul hardcore. Nu vreau să detaliez pentru că se uită fiica mea”, a spus acesta în podcastul lui Bursucu.

Lucian Viziru, mahmur la filmări

Viziru, care a jucat în cele mai de succes telenovele de pe Acasă TV, a mai povestit că s-a dus de multe ori mahmur la filmări și că n-a putut să se concentreze. El a spus că a avut noroc cu fratele său, Augustin Viziru, care era acolo și care îl ajută de fiecare dată.

”E nasol să te duci mahmur la filmări, e cel mai nasol lucru. Băusem vreo trei zile la rând, noroc că era fratele meu lângă mine, aveam o secvență împreună, îmi făcea semn cu mâna, știam replicile, dar nu mai știam când să intru”, a spus Lucian Viziru în urmă cu un an.

Ce spune despre problemele cu alcoolul

Deși în ultima perioadă au apărut tot mai multe dovezi că îi place băutura, Lucian Viziru a respins categoric eticheta de „alcoolic”. Fostul actor a reacționat după valul de atacuri din online și a spus că nu se consideră „bețiv”.

Vizibil deranjat de acuzațiile apărute pe rețelele sociale, Viziru a mai explicat că nu a ajuns niciodată în punctul în care să simtă nevoia să bea de dimineață. El a spus că internauții exagerează și că nu știu de glumă.

„Păi fraților, haideți să stabilim un aspect pentru că în ultima vreme am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje cum că aș fi bețiv, alcoolic, boschetar, etc. Toate clipurile pe care le postez eu pe Instagram, Facebook și TikTok sunt glume, pamflet, umor. Nu sunt alcolic. Un alcolic este un om care se trezește dimineața și începe să bea. Ori eu nu mă trezesc niciodată înainte de prânz.”, a transmis acum Lucian.

