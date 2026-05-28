Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță. Imaginile care s-au viralizat

Cornelia, dansatoarea cunoscută publicului din perioada Taraf TV, a revenit în atenția mediului online după ce a urcat pe scenă alături de Andrei Bănuță în cadrul concertului pe care artistul l-a susținut la Berăria H.

Momentul a fost filmat de spectatori, iar imaginile au devenit virale în scurt timp, fiind redistribuite masiv pe platformele sociale. Prezența Corneliei, asociată cu anii 2000 și cu videoclipurile artiștilor de manele, a generat un val de nostalgie și reacții puternice.

Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță

În înregistrări, Cornelia dansează pe una dintre piesele interpretate live de Andrei Bănuță, iar sincronizarea dintre cei doi a atras atenția publicului. Stilul ei caracteristic, bazat pe mișcări fluide și expresivitate, a fost remarcat imediat, iar apariția într-un context diferit de cel în care era cunoscută a amplificat impactul momentului.

Comentariile apărute online au completat viralizarea imaginilor, multe dintre ele exprimând surpriză și nostalgie.

Un utilizator a scris:

„Nu mai îmbătrânește Cornelia”.

Altul a notat:

„În sfârșit, o revedem cu bucurie pe Cornelia”.

Pentru unii, apariția ei a activat amintiri din copilărie, un comentariu afirmând:

„De fiecare dată când o văd îmi amintesc de copilărie, de Taraf, toată ziua cânta Guță și ea dansa”.

Imaginile care s-au viralizat

Alte reacții au subliniat faptul că artista pare neschimbată:

„Doamna Cornelia, peste dumneavoastră nu trec anii? Tot așa tânără erați și când mama îmi rupea foile din caiet că nu știam să îl fac pe A mare de mână”.

Au existat și comentarii care au evidențiat popularitatea ei în rândul generațiilor mai vechi:

„Îți dai seama câți spectatori de vârsta lui tata o să ai? Al meu era înnebunit după doamna Cornelia”.

Percepția generală a fost rezumată de un alt mesaj:

„Cornelia arată la fel”.

CITEŞTE ŞI: Oana Ciocan a făcut plângere la Poliția Română! Soția lui Jador vrea să se facă dreptate

Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”