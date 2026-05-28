Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță. Imaginile care s-au viralizat

Cornelia, dansatoarea cunoscută publicului din perioada Taraf TV, a revenit în atenția mediului online după ce a urcat pe scenă alături de Andrei Bănuță în cadrul concertului pe care artistul l-a susținut la Berăria H.
Momentul a fost filmat de spectatori, iar imaginile au devenit virale în scurt timp, fiind redistribuite masiv pe platformele sociale. Prezența Corneliei, asociată cu anii 2000 și cu videoclipurile artiștilor de manele, a generat un val de nostalgie și reacții puternice.
În înregistrări, Cornelia dansează pe una dintre piesele interpretate live de Andrei Bănuță, iar sincronizarea dintre cei doi a atras atenția publicului. Stilul ei caracteristic, bazat pe mișcări fluide și expresivitate, a fost remarcat imediat, iar apariția într-un context diferit de cel în care era cunoscută a amplificat impactul momentului.
Comentariile apărute online au completat viralizarea imaginilor, multe dintre ele exprimând surpriză și nostalgie.
Un utilizator a scris:
„Nu mai îmbătrânește Cornelia”.
Altul a notat:
„În sfârșit, o revedem cu bucurie pe Cornelia”.
Pentru unii, apariția ei a activat amintiri din copilărie, un comentariu afirmând:
„De fiecare dată când o văd îmi amintesc de copilărie, de Taraf, toată ziua cânta Guță și ea dansa”.
Alte reacții au subliniat faptul că artista pare neschimbată:
„Doamna Cornelia, peste dumneavoastră nu trec anii? Tot așa tânără erați și când mama îmi rupea foile din caiet că nu știam să îl fac pe A mare de mână”.
Au existat și comentarii care au evidențiat popularitatea ei în rândul generațiilor mai vechi:
„Îți dai seama câți spectatori de vârsta lui tata o să ai? Al meu era înnebunit după doamna Cornelia”.
Percepția generală a fost rezumată de un alt mesaj:
„Cornelia arată la fel”.
