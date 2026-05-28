Cornelia dansatoarea face pereche pe scenă cu Andrei Bănuță. Imaginile care s-au viralizat

De: David Ioan 28/05/2026 | 16:15
Cornelia, dansatoarea cunoscută publicului din perioada Taraf TV, a revenit în atenția mediului online după ce a urcat pe scenă alături de Andrei Bănuță în cadrul concertului pe care artistul l-a susținut la Berăria H.

Momentul a fost filmat de spectatori, iar imaginile au devenit virale în scurt timp, fiind redistribuite masiv pe platformele sociale. Prezența Corneliei, asociată cu anii 2000 și cu videoclipurile artiștilor de manele, a generat un val de nostalgie și reacții puternice.

În înregistrări, Cornelia dansează pe una dintre piesele interpretate live de Andrei Bănuță, iar sincronizarea dintre cei doi a atras atenția publicului. Stilul ei caracteristic, bazat pe mișcări fluide și expresivitate, a fost remarcat imediat, iar apariția într-un context diferit de cel în care era cunoscută a amplificat impactul momentului.

Comentariile apărute online au completat viralizarea imaginilor, multe dintre ele exprimând surpriză și nostalgie.

Un utilizator a scris:

„Nu mai îmbătrânește Cornelia”.

Altul a notat:

„În sfârșit, o revedem cu bucurie pe Cornelia”.

Pentru unii, apariția ei a activat amintiri din copilărie, un comentariu afirmând:

„De fiecare dată când o văd îmi amintesc de copilărie, de Taraf, toată ziua cânta Guță și ea dansa”.

Alte reacții au subliniat faptul că artista pare neschimbată:

„Doamna Cornelia, peste dumneavoastră nu trec anii? Tot așa tânără erați și când mama îmi rupea foile din caiet că nu știam să îl fac pe A mare de mână”.

Au existat și comentarii care au evidențiat popularitatea ei în rândul generațiilor mai vechi:

„Îți dai seama câți spectatori de vârsta lui tata o să ai? Al meu era înnebunit după doamna Cornelia”.

Percepția generală a fost rezumată de un alt mesaj:

„Cornelia arată la fel”.

