Oana Ciocan a făcut plângere la Poliția Română! Soția lui Jador vrea să se facă dreptate

Soția lui Jador, Oana Ciocan, a ajuns în centrul unei controverse majore după ce pe TikTok a circulat un videoclip în care ar fi fost acuzată că a condus sub influența alcoolului și că ar fi încercat să ofere mită polițiștilor. Informațiile au fost intens distribuite, însă nu au fost confirmate, iar imaginile au ridicat numeroase semne de întrebare.

Înregistrarea virală a fost asociată cu Oana Ciocan fără nicio dovadă concretă, iar acuzațiile au escaladat rapid în mediul online. În urma reacțiilor, bruneta a respins categoric toate speculațiile și a decis să acționeze legal împotriva celor care au propagat informațiile false.

Oana Ciocan a făcut plângere la Poliția Română!

Oana Ciocan a depus o plângere oficială pentru defăimare, instigare la ură și atribuirea unei identități false, considerând că reputația i-a fost grav afectată. Documentele au fost înregistrate, iar acum se așteaptă decizia autorităților cu privire la persoanele care au distribuit materialul controversat.

Soția lui Jador vrea să se facă dreptate

Pentru a demonstra că nu are nicio legătură cu imaginile, soția lui Jador a publicat pe rețelele sociale toate dovezile pe care le deține.

Fanii ei au reacționat imediat, mulți dintre ei exprimându-și îndoiala încă de la început cu privire la autenticitatea videoclipului.

Până în acest moment, nu a fost identificată persoana care apare în filmare, iar circumstanțele în care a fost creat și distribuit clipul rămân neclare. Cazul continuă să fie analizat de autorități, iar Oana Ciocan așteaptă concluziile anchetei.

CITEŞTE ŞI: Ginerele lui Florin Salam, reacție tranșantă după criticile din mediul online. Roberto Tudor: „Nu luăm banii degeaba, noi muncim pe bune”

Codruța Filip, primele declarații despre viața amoroasă după divorțul de Valentin Sanfira: „Hai să zicem un proces de vindecare”