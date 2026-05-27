Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”

Sile Cămătaru, dezvăluiri fără perdea despre femeile din viața lui și relația cu Nicoleta Luciu! Invitat în ediția specială „Procesul Cămătarilor”, moderată de Dan Capatos, acesta a vorbit despre succesul avut la femei, zvonurile care l-au urmărit ani întregi și relația specială cu fratele său, Nuțu Cămătaru. După lansarea documentarului „Cămătarii”, declarațiile lui Sile au stârnit deja valuri de reacții. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Dan Capatos a deschis subiectul legat de femeile celebre care ar fi trecut, de-a lungul anilor, prin anturajul fraților Cămătaru.

„Să știi că, din copilărie, fetele erau atrase de băiatul rău. A contat foarte mult chestia asta. Nu trebuia să faci mare efort ca să cucerești. Veneau ele singure. Adevărul e că lumea a exagerat foarte mult anumite lucruri și anumite povești. Nu pot să zic că n-au fost mici chestii. Au existat anumite apropieri, dar lumea le-a făcut mult mai mari decât erau. Pe multe femei le-a afectat asocierea asta și au avut probleme din cauza zvonurilor.”

Dan Capatos a adus în prim-plan numele Nicoletei Luciu, una dintre cele mai cunoscute vedete asociate cu Sile Cămătaru.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău.”

Dan Capatos l-a provocat apoi să vorbească despre relația cu fratele său, Nuțu Cămătaru.

„Ai pus o întrebare grea. Cum pot să-l caracterizez pe fratele meu? Dincolo de orice, este fratele meu de sânge. În termenii ăștia, Nuțu e liniștit, iar Sile este ăla rău, așa zice lumea. Cum m-ar caracteriza el pe mine? Cum vrea el. Până la urmă, fiecare om vede lucrurile în felul lui.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru", volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint.

