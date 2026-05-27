Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

După lansarea primelor episoade din documentarul „Cămătarii”, difuzat pe Pro TV și VOYO, Sile Cămătaru a venit în platoul lui Dan Capatos și ne-a vorbit despre trecutul său. Seria specială „Procesul Cămătarilor” continuă să stârnească reacții puternice în mediul online, unde publicul deja s-a împărțit în mai multe tabere. Sile a declarat în exclusivitate că își dorește ca oamenii să afle și partea nevăzută a poveștii sale. Vezi toate detaliile în exclusiviate pe CANCAN.ro!

Sile Cămătaru a declarat că a acceptat invitația lui Codin și Anghel pentru a-și spune propria variantă despre viața lui. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul rând am o simpatie față de Anghel Damian și de Codin. Nu le-a trebuit prea mult să mă convingă. Eu am simțit, datorită trecutului, că anumite persoane care au văzut și au auzit fel și fel de știri trebuie să știe adevărul. În orice subiect există o sămânță de adevăr. M-am simțit dator cu chestia asta. Părinții colegilor copiilor mei au văzut fel și fel de lucruri la televizor, iar în realitate au văzut altceva. Niște copii cuminți, educați, dați la școli bune. Am avut numai copii premianți.”

Acesta a vorbit și despre anii grei petrecuți în închisoare. Sile susține că și-a ispășit pedepsele și că nu încearcă nici pe departe să fugă de trecutul său.

„Nu mă disculp să zic că nu am fost rău sau că n-am făcut prostii. Dar nu chiar așa cum au fost umflate. Am executat aproape 30 de ani la zi. Dumnezeu m-a ajutat să execut pușcăria asta și să ajung aici, să-mi explic situația. Pentru ce am făcut, am plătit. Dar lucrurile nu au stat chiar așa cum au fost expuse. (…) Oamenii văd ceva la televizor și iau totul ca atare. Eu nu am TikTok, n-am Facebook, n-am rețele de socializare. Am un număr de telefon și cei care sunt prieteni cu mine mă pot suna oricând. Sunt un om comunicativ. Pot să zic că sunt un om normal, doar că am un renume mai mare decât alții.”

Discuția a alunecat rapid și spre fenomenul TikTok, unde Sile spune că vede un comportament ciudat. Acesta ne-a mai declarat și că nu simte că este adeptul conversațiilor purtate pe online, ba dimpotrivă.

„Nu vreau să fiu șmecher pe TikTok. Nu-mi place să vorbesc urât. Dacă am ceva de discutat cu cineva, îmi place să discut față în față. Pe vechi, rămân așa. Din punctul meu de vedere, sunt scamatorii. Sunt chestii pe care le-am văzut la pușcărie și acum le văd în libertate. Unii fac asta din sărăcie și alții din prostie. Dar mie nu mi se pare corect ca cineva să înjure. Cred că lucrurile pot fi rezolvate și prin simple discuții.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru", volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint.

