Acasă » Știri » Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

De: Simona Vlad 27/05/2026 | 18:14
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După lansarea primelor episoade din documentarul „Cămătarii”, difuzat pe Pro TV și VOYO, Sile Cămătaru a venit în platoul lui Dan Capatos și ne-a vorbit despre trecutul său. Seria specială „Procesul Cămătarilor” continuă să stârnească reacții puternice în mediul online, unde publicul deja s-a împărțit în mai multe tabere. Sile a declarat în exclusivitate că își dorește ca oamenii să afle și partea nevăzută a poveștii sale. Vezi toate detaliile în exclusiviate pe CANCAN.ro!

Sile Cămătaru a declarat că a acceptat invitația lui Codin și Anghel pentru a-și spune propria variantă despre viața lui. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul rând am o simpatie față de Anghel Damian și de Codin. Nu le-a trebuit prea mult să mă convingă. Eu am simțit, datorită trecutului, că anumite persoane care au văzut și au auzit fel și fel de știri trebuie să știe adevărul. În orice subiect există o sămânță de adevăr. M-am simțit dator cu chestia asta. Părinții colegilor copiilor mei au văzut fel și fel de lucruri la televizor, iar în realitate au văzut altceva. Niște copii cuminți, educați, dați la școli bune. Am avut numai copii premianți.”

Acesta a vorbit și despre anii grei petrecuți în închisoare. Sile susține că și-a ispășit pedepsele și că nu încearcă nici pe departe să fugă de trecutul său.

„Nu mă disculp să zic că nu am fost rău sau că n-am făcut prostii. Dar nu chiar așa cum au fost umflate. Am executat aproape 30 de ani la zi. Dumnezeu m-a ajutat să execut pușcăria asta și să ajung aici, să-mi explic situația. Pentru ce am făcut, am plătit. Dar lucrurile nu au stat chiar așa cum au fost expuse. (…) Oamenii văd ceva la televizor și iau totul ca atare. Eu nu am TikTok, n-am Facebook, n-am rețele de socializare. Am un număr de telefon și cei care sunt prieteni cu mine mă pot suna oricând. Sunt un om comunicativ. Pot să zic că sunt un om normal, doar că am un renume mai mare decât alții.”

Discuția a alunecat rapid și spre fenomenul TikTok, unde Sile spune că vede un comportament ciudat. Acesta ne-a mai declarat și că nu simte că este adeptul conversațiilor purtate pe online, ba dimpotrivă.

„Nu vreau să fiu șmecher pe TikTok. Nu-mi place să vorbesc urât. Dacă am ceva de discutat cu cineva, îmi place să discut față în față. Pe vechi, rămân așa. Din punctul meu de vedere, sunt scamatorii. Sunt chestii pe care le-am văzut la pușcărie și acum le văd în libertate. Unii fac asta din sărăcie și alții din prostie. Dar mie nu mi se pare corect ca cineva să înjure. Cred că lucrurile pot fi rezolvate și prin simple discuții.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI:

Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și Gigi Becali”

Anghel Damian, mut de uimire după ce a văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: ”Sunt niște genii!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Știri
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Știri
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant...
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu...
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump....
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în...
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu cei 30.000 de euro? „E suficient ca un singur om să creadă în tine”
Click.ro
Marina Luca, primele declarații după ce a câștigat „Chefi la cuțite”! Ce va face cu...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
Gandul.ro
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în...
ULTIMA ORĂ
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre ...
„Dirty John” de România. Ce făcea un anestezist din Suceava în baia spitalului, în pauzele dintre operații
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi ...
Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini ...
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre detenție: „Făceam cinci zile pe drum, cu lanțuri la mâini și picioare”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Melodia celebră pe care Sile Cămătaru a scris-o din închisoare: ”Versurile sunt compuse de mine”
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria ...
Mărturia lui Sile Cămătaru, după ce a fost condamnat la zeci de ani de închisoare: ”Pușcăria e mai grea ca moartea”
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se ...
Luna Albastră în Săgetător, 31 mai 2026. Zodia care închide capitolele inutile din viața sa. Se întrevăd despărțiri
Vezi toate știrile