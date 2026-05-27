Apare un nou post TV în România! Este inspirat dintr-o emisiune de top de la Antena 1

De: Emanuela Cristescu 27/05/2026 | 18:30
Televiziune. Sursă: Pixabay
Antena pregătește una dintre cele mai neașteptate mutări din televiziune. Un post cunoscut va dispărea din grilă și va fi înlocuit cu un proiect complet nou, inspirat dintr-unul dintre cele mai de succes fenomene TV din ultimii ani.

Noul canal se va numi Chefi.ro și promite să transforme complet zona de cooking și lifestyle din România. Televiziunea va veni la pachet și cu un site dedicat, iar proiectul va combina emisiuni culinare, lifestyle, travel, sănătate și entertainment într-un format modern, gândit special pentru publicul urban.

Mutare neașteptată în televiziune

Una dintre cele mai mari surprize este faptul că noul proiect va lua locul postului ZU TV. Reprezentanții Antena au spus că schimbarea vine în contextul în care consumul de muzică s-a mutat masiv în online și pe platformele de streaming.

Sursa foto Captură video

În schimb, televiziunile axate pe entertainment, cooking și lifestyle continuă să atragă public și să genereze audiențe importante. Astfel, Chefi.ro va deveni noua destinație pentru telespectatorii interesați de gastronomie, familie, călătorii și experiențe moderne de lifestyle.

Chefi.ro va aduce atât producții deja cunoscute publicului, cât și formate noi. În grilă se vor regăsi emisiuni precum:

  • „Chefi la cuțite”;
  • „Hello Chef”;
  • „My Kitchen Rules”;
  • „Star Chef”;
  • „Meniu de vedetă”;
  • „Medicool”.

În plus, telespectatorii vor vedea și producții internaționale despre gastronomie și călătorii, inclusiv show-uri prezentate de Stanley Tucci sau Eva Longoria.

Antena pregătește și o emisiune live nouă

Printre surprizele pregătite de noua televiziune se află și un format live zilnic, numit „Poftiți la știri”. Emisiunea va aborda teme legate de alimentație, sănătate, tendințe culinare, experiențe urbane și recomandări pentru familie.

Practic, Antena vrea să transforme cooking-ul într-un adevărat univers de lifestyle și entertainment.

Succesul uriaș al emisiunii „Chefi la cuțite” a stat la baza noului proiect. După audiențele mari obținute de show-ul culinar, Antena a decis să extindă conceptul și să construiască un întreg univers dedicat acestui domeniu.

Noul proiect este gândit pentru publicul cu vârste între 18 și 54 de ani, interesat de cooking, sănătate, călătorii și lifestyle modern. Prin lansarea Chefi.ro, Antena încearcă să mizeze pe conținut pozitiv și pe formate care aduc entertainment pentru întreaga familie.

