Sile Cămătaru vorbește despre lecțiile primite în copilărie: „Mă gândeam că într-o zi o să fiu mare șmecher”

După lansarea primelor episoade din documentarul „Cămătarii”, difuzat pe Pro TV și VOYO, Sile Cămătaru a continuat seria dezvăluirilor la Dan Capatos Show. În cadrul seriei speciale „Procesul Cămătarilor”, Sile ne-a vorbit despre copilăria sa, primele conflicte și începuturile lumii interlope.

Sile Cămătaru a povestit că încă din copilărie era fascinat de lumea „șmecherilor" din București. Acesta spune că urmărea atent tot ce se întâmpla prin cartierele cunoscute ale Capitalei.

„Am avut o copilărie frumoasă, o copilărie de cartier. Mi-a plăcut să culeg informații, să fiu la curent cu lumea șmecheriei. Știam ce se întâmplă pe Covaci, știam ce se întâmplă în centru și eram la curent cu toate evenimentele. Lucrul ăsta m-a marcat și mă gândeam că, într-o zi, o să fiu și eu mare șmecher. Cred că de mic mi-am încercat abilitățile. Intram în bătaie cu băieții să văd cât pot să rezist. A urmat respectul străzii, respectul cartierului și al celor mai mari”, a spus Sile Cămătaru.

Sile Cămătaru: „Am căutat de mic să selectez lucruri bune pe care să le învăț”

Sile Cămătaru ne-a povestit și despre relația cu bunicul său, dar și despre lecțiile primite în copilărie.

„Stăteam pe băncuță la poartă și tata îmi explica. Mă întrebam de ce unele persoane îi spuneau bună seara și altele sărut mâna. El îmi spunea cum trebuie respectată lumea. Am căutat să selectez părțile bune, felul de exprimare și ce este bine în viață. Am avut contact și cu Dumnezeu. Mamaia mea mă ducea la biserică și mă învăța să mă rog. Bine, ce știam atunci. Acum știu mai multe. Tata s-a despărțit de mama și noi am avut apoi un tată vitreg. Pe tata l-am cunoscut foarte puțin. Cu cel de-al doilea am avut o comunicare bună. Oricum, a murit foarte devreme”.

Sile a dezvăluit și momentul în care a ajuns prima dată într-un centru de detenție. Acesta spune că a fost acuzat într-un dosar complicat, care l-a costat pentru o perioadă libertatea.

„Am intrat la școala de corecție pentru că am fost cu unii care au abuzat o fată. Eu am intrat complice. Fata mersese cu ei de bunăvoie, dar rudele ei au făcut scandal și am ajuns închis. Am nimerit într-un arest al Poliției Capitalei, unde fusese închis celebrul Rîmaru. Erau urme pe pereți și reguli foarte dure. M-a marcat mult experiența aia.”

