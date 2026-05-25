Apar nume grele în poveștile clanului Cămătaru: ”Sunt referiri directe despre Vali Vijelie și Gigi Becali”

Seria specială „Procesul Cămătarilor”, dedicată noului serial lansat de Pro TV și VOYO aduce în prim plan viața clanului lui Nuțu Cămătaru. În platou au venit Codin Maticiuc și Anghel Damian, oamenii din spatele producției care deja stârnește controverse uriașe. Cei doi au vorbit despre primele episoade și despre numele grele care apar în poveștile clanului Cămătaru. Mai mult, aceștia au explicat cum au verificat fiecare informație sensibilă înainte de difuzarea serialului. CANCAN.ro are toate informațiile în exclusivitate!

Codin Maticiuc a spus că al doilea episod ridică miza și aduce declarații care vor provoca reacții în lumea showbizului. Actorul a dezvăluit că în serial apar referiri la persoane publice extrem de cunoscute din România.

„În al doilea episod încep lucrurile grele. Nu neapărat din perspectiva lor. La ei pare că totul a fost lejer. Încep niște lucruri delicate pentru alte persoane publice. Sunt referiri directe și destul de urâte despre Vali Vijelie și Gigi Becali. Mă gândesc că până la finalul serialului vor fi referiri și la alte persoane publice. Se pare că Vali Vijelie este tăvălit. Dacă un om n-a spus niște lucruri timp de 30 de ani, poate n-ar fi vrut să se știe”, a declarat Dan Capatos.

Anghel Damian a explicat că echipa serialului a tratat fiecare acuzație cu maximă atenție înainte de difuzare. Regizorul a spus că informațiile au fost confirmate din mai multe surse și documente oficiale.

„Noi am făcut pe absolut toate chestiunile delicate un soi de cercetare amănunțită. Nu vrem să ajungem în situația în care cineva spune ceva dintr-un conflict personal. Dacă apar lucruri despre persoane publice, ele sunt confirmate din multiple surse. Am încercat să avem cel puțin patru-cinci surse. Fie din rechizitorii, fie din documente oficiale. Demersul a avut și această perspectivă jurnalistică. N-am făcut doar cancan. Sunt amintirile lor, confirmate cu niște date.”

Poveștile de iubire, scoase din documentar

Codin Maticiuc a dezvăluit că producătorii au ales să scoată anumite povești din serial. Acesta a declarat că relațiile amoroase și detaliile intime fără relevanță publică nu și-au avut locul în documentar.

„Am scos atât din carte, cât și din serial orice referire la relații amoroase. Dacă acele relații aveau alte implicații, le-am lăsat. Nu de dragul cancanului. Nu asta a fost ideea.” „Dacă n-au vrut să spună nici unii, nici alții, nu am insistat. Dar când am avut situații importante, nu ne-am ferit. În poveștile astea sunt foarte multe nume”, a declarat și Anghel Damian.

Anghle Damian susține că poveștile din serial depășesc zona interlopă și ating inclusiv lumea politică.

„Procurorul spunea că, odată cu dosarul Cămătarilor, rezolva toată lumea interlopă din România. După acest demers, îmi dau seama că, prin dosarul Cămătarilor, rezolvi și lumea politică. În poveștile astea sunt foarte multe nume. Dacă am avut situații demne de a fi scoase în evidență, nu ne-am ferit. Veți înțelege de ce atunci când vedeți serialul.”

