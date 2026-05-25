Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! Cum justifică rănile de pe fața ei: ”Își face tot timpul operații estetice!”

Scandal uriaș în lumea afacerilor! Cosmin Costache, șeful companiei de transport Continental Fast Line, firmă care învârte zeci de milioane de lei anual și obține contracte cu statul pe bandă rulantă, a ajuns în centrul unui dosar exploziv de violență domestică, după ce o fostă angajată care i-a devenit iubită l-a acuzat că a bătut-o și a umilit-o în repetate rânduri. Milionarul a fost evacuat din casa lui de lux din Voluntari, i-au fost confiscate armele și a primit brățară de supraveghere! În spatele poveștii e un scandal de familie cu nervi întinși la maximum și acuzații șoc!

Un dosar incendiar zguduie lumea afacerilor și scoate la suprafață detalii halucinante din viața privată a lui Cosmin Costache, omul din spatele Continental Fast Line, compania de transport care transportă zilnic peste 30.000 de persoane și rulează anual zeci de milioane de lei.

În spatele succesului din business, unde firma sa a fost premiată ani la rând pentru performanțele din domeniul transporturilor, se ascund însă acuzații grave, scandaluri de familie și un război care a ajuns tranșat în sala de judecată.

Totul a explodat după Crăciunul anului 2025, când partenera afaceristului – care îi era și angajată – a cerut ordin de protecție, susținând că a fost agresată fizic și psihic de milionar.

Scandalul care a pornit de la… prăjituri!

Potrivit declarațiilor făcute în instanță, între cei doi existau tensiuni de mai mult timp, mai ales din cauza relației lui Costache cu fosta soție și a conflictelor legate de copii.

În ziua de Crăciun, situația ar fi degenerat complet. Femeia a povestit în fața judecătorilor că totul a pornit după ce copiii afaceristului s-au întors de la mama lor cu niște prăjituri.

„Copiii fostului concubin își petrec jumătate din sărbători cu mama, iar jumătate cu tatăl. Când s-au întors de la mamă, copiii au adus niște prăjituri, iar motivul violenței a fost că nu îmi plăceau prăjiturile. El m-a tras de păr, m-a lovit în spate, în cap”, a declarat aceasta.

Mai mult, ea a susținut că nu a fost un incident izolat și că violențele ar fi devenit din ce în ce mai dese.

„Îl iubeam pe pârât, violența a fost progresivă, toate au fost din dorința de a construi o relație”, a mai spus femeia.

Declarațiile făcute în instanță sunt uluitoare. Partenera lui Costache a povestit că omul de afaceri ar mai fi avut ieșiri agresive inclusiv în vacanțe petrecute în străinătate.

„Când am fost plecați în vacanță în străinătate, m-a luat din senin la bătaie, de față cu tot grupul prezent”, a spus aceasta.

Întrebată cine a asistat la scenele tensionate, femeia a răspuns că inclusiv copiii lui Costache și părinții acestuia ar fi fost martori la scandaluri.

Tot ea le-a spus judecătorilor că trăia într-o stare permanentă de teamă și că îi era frică de reacțiile milionarului.

”Nu am chemat atunci poliția, pentru că îmi era foarte teamă”.

Replica halucinantă a milionarului: „Își face operații estetice!”

În fața acuzațiilor, Cosmin Costache a încercat să minimalizeze totul și a susținut că scandalul a fost exagerat.

„Oarecum, faptele au fost amplificate. Nu am lovit-o…”, a declarat acesta.

Momentul care a șocat sala de judecată a venit însă când afaceristul a fost întrebat cum explică zgârieturile și urmele de pe fața femeii.

„Își face tot timpul operații estetice, eu le-am plătit. Riduri, botox, nu cunosc dacă în urma acestor proceduri rămân excoriații”, a spus Costache.

Judecătorii nu au fost însă convinși de explicațiile lui. Instanța a reținut că fotografiile prezentate și constatările poliției indică urme compatibile cu agresiunea reclamată și nu cu intervenții estetice.

După scandal, poliția s-a sesizat din oficiu și a deschis dosar penal pentru violență în familie.

În documentele oficiale apare că femeia prezenta excoriații și echimoze în zona ochilor, iar anchetatorii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu.

Mai mult, instanța a ținut cont și de faptul că afaceristul este deținător legal de arme. Avocatul lui Costache a insistat în sala de judecată că milionarul are o „pasiune” pentru arme și că ordinul de protecție îl pune în situația de a rămâne fără ele. Judecătorii au decis însă contrariul!

Evacuat din propria casă și monitorizat electronic

Decizia instanței a fost devastatoare pentru omul de afaceri.

Magistrații au dispus: evacuarea lui Cosmin Costache din apartamentul de lux din Voluntari, interdicția de a se apropia la mai puțin de 50 de metri de femeie, predarea armelor către poliție, cât și purtarea unei brățări electronice de supraveghere.

Deși apartamentul este proprietatea afaceristului, judecătorii au decis că femeia trebuie protejată și au considerat că există o stare reală de pericol.

În timpul procesului, fosta iubită a făcut și alte acuzații delicate despre comportamentul lui Costache.

Aceasta a declarat că afaceristul ar avea probleme în gestionarea furiei nu doar în relația de cuplu, ci și în raport cu propriii copii și cu angajații firmei.

„Are probleme în a-și gestiona furia și față de copii și față de angajați”, a spus aceasta.

Tot ea a susținut că milionarul consumă alcool, deși a precizat că nu îl consideră alcoolic.

Imperiul de milioane din spatele scandalului

Scandalul izbucnește într-un moment în care Continental Fast Line traversează una dintre cele mai bune perioade financiare.

Potrivit datelor financiare recente, compania coordonată de Cosmin Costache a depășit o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei în 2025 și este considerată una dintre cele mai importante firme de transport de persoane din România.

Afaceristul vorbea în trecut despre business-ul său ca despre „o pasiune pentru lumea motoarelor” și despre dorința de a construi servicii premium în transportul de persoane.

Acum însă, numele lui apare într-un dosar cu acuzații extrem de grave, iar instanța a concluzionat că există suficiente probe pentru emiterea ordinului de protecție.

