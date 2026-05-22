Acasă » Știri exclusiv » Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta parteneră în instanță: hărțuire și intimidare

Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta parteneră în instanță: hărțuire și intimidare

De: Keva Iosif 22/05/2026 | 22:15
Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta parteneră în instanță: hărțuire și intimidare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cariera lui Cătălin Avramescu bifază funcții grele în stat: ambasador, consilier prezidențial și candidat la alegerile prezidențiale. Numai că, dincolo de CV-ul său impecabil, viața personală a explodat într-un conflict care a ajuns să fie tranșat în instanță. Fosta parteneră îl acuză de hărțuire și presiuni constante, iar detalii din dosar, consultate de CANCAN.RO, aduc în prim-plan un scandal de proporții între cei doi!

După o relație destul de lungă, din care au rezultat doi copii, fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu susține, în documentele depuse la instanță, că ar fi fost urmărită și intimidată.

”Reclamanta-pârâtă a conviețuit cu pârâtul aproximativ 6 ani, relație din care au rezultat cei doi minori. Pârâtul este profesor universitar-doctor la Universitatea din București-Facultatea de Ştiinţe Politice și Director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” și a fost ambasador al României în Finlanda și Estonia în perioada 2011‑2016, însă cariera sa profesională nu exclude situația medicală pe care refuză să o accepte și comportamentul violent al acestuia. De altfel, acesta se prevalează de funcțiile publice deținute pentru a o intimida și a-și acoperi afecțiunea medicală”, a povestit M.D.I. în fața judecătorilor.

Cătălin Avramescu / sursa foto: Facebook

În plus, ea a relatat că fostul ambasador ar fi avut un comportament agresiv și ar fi manifestat o gelozie extremă, mergând până la a inventa o presupusă relație cu un coleg de muncă.

De asemenea, aceasta susține că Avramescu ar fi publicat imagini cu ea în costum de baie, fără acordul ei, cu scopul de a o face de râs. Din aceste motive, a solicitat un ordin de protecție.

”În ceea ce o privește, arată și pe acesta cale că, pe parcursul convieţuirii ei cu pârâtul (n.r. Cătălin Avramescu) au existat și nenumărate acte de violență fizică exercitate de către pârât asupra ei, iar după separarea de acesta, violența psihică a continuat și s-a manifestat sub următoarele forme: a) violența verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare, pe care le-a folosit inclusiv în fața copiilor; b) violența psihologică – prin controlul vieții personale, acte de gelozie gratuite (inventând un concubin din persoană asociatului subsemnatei); c) violența cibernetică – hărțuire online prin transmiterea de mail-uri la instituțiile cu care colaborează, inclusiv în ceea ce îl privește pe dl ######### ######## (asociatul ei, pe care îl cunoaște încă de pe vremea când locuiau împreună, persoană care, la rândul sau are familie), menținerea și publicarea neconsensuală pe rețelele de informații a unor fotografii cu ea în costum de baie, cu scopul de a o face de rușine, a o umili, a o speria și a o reduce la tăcere. ##### în vedere argumentele de mai sus, solicită admiterea cererii de emitere a ordinului de protecție, așa cum a fost formulată și precizată, cu toate consecințele juridice ce decurg din acest fapt”.

De cealaltă parte, Cătălin Avramescu respinge categoric acuzațiile și susține că totul este, de fapt, o interpretare eronată a unor conflicte apărute după despărțire. În fața instanței, el a cerut respingerea cererii de ordin de protecție, invocând lipsa probelor care să demonstreze că reprezintă un pericol.

Avramescu cere și el protecție: întorsătură neașteptată în dosar

Ba chiar a întors armele și a cerut, de asemenea, ordin de protecție împotriva femeii, invocând că își neglijează copiii și îi expune la un mediu impropriu.

”Apartamentul este foarte mic, iar dormitorul nu are uşă care se închide, aşa că situația de fapt este una în care doi copii mici trăiesc în promiscuitate”, susține, printre altele, fostul candidat la președinție.

În centrul disputei se află și minorii rezultați din relația de aproximativ 6 ani. Fiecare parte a invocat comportamente ale celeilalte considerate nocive pentru copii, iar instanța a analizat inclusiv mesaje, declarații și evaluări psihologice.

Instanța a constatat că probele aduse împotriva lui Avramescu nu dovedesc un pericol real asupra fostei iubite, sau a copiilor, însă a primit un avertisment din partea judecătorilor.

”Din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că reclamantul-pârât încearcă să îi controleze viaţa fostei sale partenere, sau că este obsedat de ea, o urmăreşte sau ar hărţui-o prin acţiuni de acest gen (…) Nu s-a demonstrat că integritatea fizică sau psihică ori libertatea reclamantei-pârâte a fost pusă în pericol imediat prin acest act de violenţă, astfel că nu se impune emiterea unui ordin de protecţie pe acest motiv în momentul de faţă, sub condiţia ca reclamantul-pârât să nu mai facă acţiuni de acest gen în viitor”.

Cătălin Avramescu a făcut și el un pas înapoi și a retras cererea privind, de asemenea, ordinul de protecție împotriva fostei iubite.

Așadar, în acte cel puțin, s-a așternut liniștea. Rămâne de văzut până când…

NU RATA: Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe fosta soție să accepte
Exclusiv
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe fosta soție…
Bucureștiul, în alertă de gradul zero: Max Korzh, celebru pentru show-uri scăpate de sub control, urcă pe Arena Națională! Mobilizare cu dispozitive NATO și agenți secreți
Știri exclusiv
Bucureștiul, în alertă de gradul zero: Max Korzh, celebru pentru show-uri scăpate de sub control, urcă pe Arena…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
Gandul.ro
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi moștenească nasul”. Ideea a primit replici pe măsură: „La o operație pe creier te-ai gândit?”
Adevarul
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul,...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
Gandul.ro
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de...
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra ...
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra tenismenă a sărbătorit victoria cu un AMG de 160.000 €
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări ...
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă ...
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă cu președintele american
Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului
Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe ...
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe fosta soție să accepte
Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”
Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”
Vezi toate știrile