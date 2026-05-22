Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta parteneră în instanță: hărțuire și intimidare

Cariera lui Cătălin Avramescu bifază funcții grele în stat: ambasador, consilier prezidențial și candidat la alegerile prezidențiale. Numai că, dincolo de CV-ul său impecabil, viața personală a explodat într-un conflict care a ajuns să fie tranșat în instanță. Fosta parteneră îl acuză de hărțuire și presiuni constante, iar detalii din dosar, consultate de CANCAN.RO, aduc în prim-plan un scandal de proporții între cei doi!

După o relație destul de lungă, din care au rezultat doi copii, fosta parteneră a lui Cătălin Avramescu susține, în documentele depuse la instanță, că ar fi fost urmărită și intimidată.

”Reclamanta-pârâtă a conviețuit cu pârâtul aproximativ 6 ani, relație din care au rezultat cei doi minori. Pârâtul este profesor universitar-doctor la Universitatea din București-Facultatea de Ştiinţe Politice și Director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu” și a fost ambasador al României în Finlanda și Estonia în perioada 2011‑2016, însă cariera sa profesională nu exclude situația medicală pe care refuză să o accepte și comportamentul violent al acestuia. De altfel, acesta se prevalează de funcțiile publice deținute pentru a o intimida și a-și acoperi afecțiunea medicală”, a povestit M.D.I. în fața judecătorilor.

În plus, ea a relatat că fostul ambasador ar fi avut un comportament agresiv și ar fi manifestat o gelozie extremă, mergând până la a inventa o presupusă relație cu un coleg de muncă.

De asemenea, aceasta susține că Avramescu ar fi publicat imagini cu ea în costum de baie, fără acordul ei, cu scopul de a o face de râs. Din aceste motive, a solicitat un ordin de protecție.

”În ceea ce o privește, arată și pe acesta cale că, pe parcursul convieţuirii ei cu pârâtul (n.r. Cătălin Avramescu) au existat și nenumărate acte de violență fizică exercitate de către pârât asupra ei, iar după separarea de acesta, violența psihică a continuat și s-a manifestat sub următoarele forme: a) violența verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare, pe care le-a folosit inclusiv în fața copiilor; b) violența psihologică – prin controlul vieții personale, acte de gelozie gratuite (inventând un concubin din persoană asociatului subsemnatei); c) violența cibernetică – hărțuire online prin transmiterea de mail-uri la instituțiile cu care colaborează, inclusiv în ceea ce îl privește pe dl ######### ######## (asociatul ei, pe care îl cunoaște încă de pe vremea când locuiau împreună, persoană care, la rândul sau are familie), menținerea și publicarea neconsensuală pe rețelele de informații a unor fotografii cu ea în costum de baie, cu scopul de a o face de rușine, a o umili, a o speria și a o reduce la tăcere. ##### în vedere argumentele de mai sus, solicită admiterea cererii de emitere a ordinului de protecție, așa cum a fost formulată și precizată, cu toate consecințele juridice ce decurg din acest fapt”.

De cealaltă parte, Cătălin Avramescu respinge categoric acuzațiile și susține că totul este, de fapt, o interpretare eronată a unor conflicte apărute după despărțire. În fața instanței, el a cerut respingerea cererii de ordin de protecție, invocând lipsa probelor care să demonstreze că reprezintă un pericol.

Avramescu cere și el protecție: întorsătură neașteptată în dosar

Ba chiar a întors armele și a cerut, de asemenea, ordin de protecție împotriva femeii, invocând că își neglijează copiii și îi expune la un mediu impropriu.

”Apartamentul este foarte mic, iar dormitorul nu are uşă care se închide, aşa că situația de fapt este una în care doi copii mici trăiesc în promiscuitate”, susține, printre altele, fostul candidat la președinție.

În centrul disputei se află și minorii rezultați din relația de aproximativ 6 ani. Fiecare parte a invocat comportamente ale celeilalte considerate nocive pentru copii, iar instanța a analizat inclusiv mesaje, declarații și evaluări psihologice.

Instanța a constatat că probele aduse împotriva lui Avramescu nu dovedesc un pericol real asupra fostei iubite, sau a copiilor, însă a primit un avertisment din partea judecătorilor.

”Din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că reclamantul-pârât încearcă să îi controleze viaţa fostei sale partenere, sau că este obsedat de ea, o urmăreşte sau ar hărţui-o prin acţiuni de acest gen (…) Nu s-a demonstrat că integritatea fizică sau psihică ori libertatea reclamantei-pârâte a fost pusă în pericol imediat prin acest act de violenţă, astfel că nu se impune emiterea unui ordin de protecţie pe acest motiv în momentul de faţă, sub condiţia ca reclamantul-pârât să nu mai facă acţiuni de acest gen în viitor”.

Cătălin Avramescu a făcut și el un pas înapoi și a retras cererea privind, de asemenea, ordinul de protecție împotriva fostei iubite.

Așadar, în acte cel puțin, s-a așternut liniștea. Rămâne de văzut până când…

