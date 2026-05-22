O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă cu președintele american

O specie rară de molie descoperită în America de Nord a atras atenția atât a cercetătorilor, cât și a publicului larg datorită unui detaliu neobișnuit: numele său este inspirat de președintele american, Donald Trump.

Insecta, denumită Neopalpa donaldtrumpi, a devenit rapid subiect de interes internațional după ce a fost descrisă oficial în literatura științifică, potrivit BBC.

Specia a fost identificată de entomologul Vazrick Nazari, în urma unui studiu asupra unor colecții de insecte din sudul Californiei și nordul Mexicului. Descoperirea a fost publicată într-un jurnal științific, unde cercetătorul a analizat exemplare care nu se încadrau în speciile deja cunoscute ale genului Neopalpa.

Numele donaldtrumpi a fost ales datorită aspectului insectei: capul este acoperit de solzi galben-aurii, care creează un efect vizual asemănător unei coafuri blonde. Această trăsătură a inspirat asocierea cu Donald Trump, cunoscut pentru stilul său de coafură ușor recognoscibil.

Potrivit cercetătorilor, alegerea numelui nu are o conotație politică, ci urmărește o tradiție din taxonomie, în care noile specii sunt uneori denumite după personalități publice sau trăsături vizuale distinctive.

Cum arată „molia Trump”

Neopalpa donaldtrumpi este o insectă extrem de mică, cu o anvergură a aripilor de doar câțiva milimetri. Aripile sale au nuanțe discrete de maro și galben, ceea ce îi permite să se camufleze în mediul natural.

Elementul distinctiv rămâne însă capul acoperit de solzi deschiși la culoare, care i-au adus renumele neoficial de „molia cu păr blond”.

Specia a fost identificată în regiuni din sudul Californiei și Baja California. Acolo, ea face parte dintr-un ecosistem fragil, aflat sub presiunea urbanizării și a schimbărilor de mediu.

Cercetătorii subliniază că habitatul său este limitat și vulnerabil, motiv pentru care documentarea acestor specii este importantă pentru înțelegerea biodiversității locale.

