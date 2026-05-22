Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului

O factură de energie electrică emisă pentru o garsonieră de doar 12 metri pătrați din Sibiu a provocat surprindere și numeroase semne de întrebare după ce suma de plată a ajuns la aproape 42.000 de lei. Proprietarul imobilului, o companie locală care folosește locuința pentru cazarea temporară a unor muncitori, susține că spațiul a fost utilizat foarte puțin în ultimele luni și că valoarea trecută pe document nu poate fi justificată prin consumul real.

Situația a devenit rapid un subiect intens discutat după ce reprezentanții firmei au analizat factura emisă de furnizorul de energie și au constatat că suma depășește cu mult cheltuielile obișnuite ale societății, inclusiv cele generate de activitatea industrială desfășurată de companie. Potrivit documentului, valoarea totală de plată se ridică la 41.983,89 lei, sumă care include atât consumul facturat, cât și TVA-ul și un sold restant anterior.

Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului

Consumul trecut pe factură este unul neobișnuit pentru un apartament atât de mic. Datele înscrise în centralizator indică un total de peste 30.000 kWh consumați, la un tarif contractual de 1,38 lei pentru fiecare kilowatt-oră. În urma calculului, valoarea energiei fără TVA depășește 34.000 de lei, iar taxa pe valoare adăugată adaugă încă peste 7.000 de lei la suma finală.

Cazul ridică numeroase întrebări, mai ales în contextul în care garsoniera nu este utilizată permanent și nu găzduiește aparatură electrică ce ar putea genera un consum atât de ridicat. Reprezentanții firmei susțin că locuința este folosită ocazional pentru cazarea muncitorilor și că, în ultima perioadă, spațiul ar fi fost ocupat rar. În aceste condiții, factura primită este considerată complet disproporționată față de consumul normal al unei garsoniere.

Mai mult decât atât, valoarea documentului se apropie de prețul cu care a fost achiziționată locuința. Firma ar fi cumpărat garsoniera cu aproximativ 12.000 de euro, iar factura la electricitate ajunge acum la echivalentul a peste 8.000 de euro. Diferența mică dintre cele două sume a amplificat reacțiile și a transformat cazul într-un exemplu extrem privind posibilele erori de facturare sau problemele legate de citirea consumului.

Între timp, situația a atras atenția și prin comparația făcută între factura pentru garsonieră și costurile lunare ale activității industriale desfășurate de firmă. Reprezentanții companiei susțin că, în mod obișnuit, halele și spațiile de producție generează facturi semnificativ mai mici decât cea emisă pentru apartamentul de 12 metri pătrați. Tocmai această diferență uriașă i-a determinat să suspecteze existența unei erori sau a unei probleme tehnice.

