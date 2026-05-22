Acasă » Știri » Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului

Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului

De: Anca Chihaie 22/05/2026 | 22:01
Factură uriașă la curent pentru o garsonieră din Sibiu! Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O factură de energie electrică emisă pentru o garsonieră de doar 12 metri pătrați din Sibiu a provocat surprindere și numeroase semne de întrebare după ce suma de plată a ajuns la aproape 42.000 de lei. Proprietarul imobilului, o companie locală care folosește locuința pentru cazarea temporară a unor muncitori, susține că spațiul a fost utilizat foarte puțin în ultimele luni și că valoarea trecută pe document nu poate fi justificată prin consumul real.

Situația a devenit rapid un subiect intens discutat după ce reprezentanții firmei au analizat factura emisă de furnizorul de energie și au constatat că suma depășește cu mult cheltuielile obișnuite ale societății, inclusiv cele generate de activitatea industrială desfășurată de companie. Potrivit documentului, valoarea totală de plată se ridică la 41.983,89 lei, sumă care include atât consumul facturat, cât și TVA-ul și un sold restant anterior.

Suma a ajuns aproape cât valoarea imobilului

Consumul trecut pe factură este unul neobișnuit pentru un apartament atât de mic. Datele înscrise în centralizator indică un total de peste 30.000 kWh consumați, la un tarif contractual de 1,38 lei pentru fiecare kilowatt-oră. În urma calculului, valoarea energiei fără TVA depășește 34.000 de lei, iar taxa pe valoare adăugată adaugă încă peste 7.000 de lei la suma finală.

Cazul ridică numeroase întrebări, mai ales în contextul în care garsoniera nu este utilizată permanent și nu găzduiește aparatură electrică ce ar putea genera un consum atât de ridicat. Reprezentanții firmei susțin că locuința este folosită ocazional pentru cazarea muncitorilor și că, în ultima perioadă, spațiul ar fi fost ocupat rar. În aceste condiții, factura primită este considerată complet disproporționată față de consumul normal al unei garsoniere.

Mai mult decât atât, valoarea documentului se apropie de prețul cu care a fost achiziționată locuința. Firma ar fi cumpărat garsoniera cu aproximativ 12.000 de euro, iar factura la electricitate ajunge acum la echivalentul a peste 8.000 de euro. Diferența mică dintre cele două sume a amplificat reacțiile și a transformat cazul într-un exemplu extrem privind posibilele erori de facturare sau problemele legate de citirea consumului.

Între timp, situația a atras atenția și prin comparația făcută între factura pentru garsonieră și costurile lunare ale activității industriale desfășurate de firmă. Reprezentanții companiei susțin că, în mod obișnuit, halele și spațiile de producție generează facturi semnificativ mai mici decât cea emisă pentru apartamentul de 12 metri pătrați. Tocmai această diferență uriașă i-a determinat să suspecteze existența unei erori sau a unei probleme tehnice.

CITEȘTE ȘI: ANAF schimbă procedura pentru CASS. Ce se întâmplă cu sumele datorate de români

Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 9.999 euro acum, în luna mai 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe
Știri
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă cu președintele american
Știri
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă…
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
Gandul.ro
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi moștenească nasul”. Ideea a primit replici pe măsură: „La o operație pe creier te-ai gândit?”
Adevarul
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul,...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de obstrucționarea anchetei
Gandul.ro
Koveși atacă autoritățile din Grecia. Parchetul European activează „butonul nuclear” și acuză autoritățile elene de...
ULTIMA ORĂ
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra ...
Sorana Cîrstea s-a premiat regește după ce le-a înfrânt pe Sabalenka și Ostapenko în Italia. Celebra tenismenă a sărbătorit victoria cu un AMG de 160.000 €
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări ...
Instabilitatea atmosferică va continua și în perioada următoare. Meteorologii au emis avertizări cod galben pentru fenomene severe
Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta ...
Fost candidat la Cotroceni, în mijlocul unui scandal cu miză uriașă! Acuzații grave făcute de fosta parteneră în instanță: hărțuire și intimidare
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă ...
O specie de molie cu „părul blond” a fost numită după Donald Trump. Cum arată insecta care seamănă cu președintele american
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe ...
Cum încearcă milionarul de la Romgermed să reducă sprijinul financiar pentru copii. Ce a pus-o pe fosta soție să accepte
Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”
Raed Arafat, mesaj dur după moartea copilului de 15 ani din Bacău: „Putea fi salvat”
Vezi toate știrile