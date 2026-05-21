ANAF schimbă procedura pentru CASS. Ce se întâmplă cu sumele datorate de români

ANAF vine cu noi reguli pentru o anumită categorie de români. Autoritățile au publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 603/2026 care stabilește procedura prin care instituția poate recalcula din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate. Acestea se vor aplica pentru contribuțiile datorate în anul 2025.

O nouă procedură pentru CASS. ANAF a publicat schimbarea în Monitorul Oficial și vine în contextul modificărilor aduse Codului Fiscal. Acesta are rolul de a clarifica situațiile în care ANAF poate interveni pentru recalcularea contribuției de sănătate, fără ca persoana să depună o cerere.

ANAF, noi schimbări pentru CASS

Un nou ordin vizează o categorie de români. Este vorba despre cei care aleg voluntar să plătească CASS pentru a avea beneficii medicale în cadrul sistemului public de sănătate. Mai exact, persoanele care obțin venituri din chirii, drepturi de autor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse de venit pentru care contribuția nu este reținută automat în toate situațiile.

De asemenea, și persoanele fără venituri care plătesc contribuția la CASS sunt incluse în această schimbare. Prin recalcularea din oficiu, ANAF poate schimba valoarea contribuției fără solicitarea persoanei respective, atunci când observă modificări privind situația fiscală, perioada de asigurare sau condițiile în care a fost exercitată opțiunea de plată a CASS. Așadar, ANAF actualizează procesul prin care verifică și corectează contribuțiile oamenilor la sănătate, pentru a-l adopa noilor reguli fiscale aplicabile din anul 2025.

Ce înseamnă pentru români

Pentru persoanele vizate, noul ordin înseamnă că ANAF poate corecta în mod automat situația privind plata CASS, fără ca oamenii să depună cereri sau alte documente. Contribuabilii pot primi notificare de recalculare cu privire la diferențele care pot apărea între datele declarate declarate și situația fiscală reală la evidențele ANAF.

De asemenea, cei care au optat voluntar pentru plata CASS pot ajusta suma de plată, fie la modificarea perioadei pentru care sunt considerați asigurați. În anumite cazuri, suma poate scădea sau crește, în funcție de recalcularea făcută de autorități. În plus, aceștia nu trebuie să depună cereri de actualizare, dar este important să urmărească dacă primesc corespondență de la ANAF, pentru că pot influența statutul de asigurat în sistemul public de sănătate.

