Produsul redus cu 46% începând de astăzi la LIDL. Costă doar 16 lei

Lidl a anunțat noile oferte pentru această săptămână, iar unul dintre produsele care atrag imediat atenția clienților este reprezentat de un aliment redus cu 46%. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil și face parte din campania specială pregătită de retailer pentru zilele acestea.

Noua campanie promoțională este gândită astfel încât reducerile și prețurile speciale să fie evidențiate clar, pentru ca produsele aflate la ofertă să poată fi identificate rapid de către clienți. Retailerul pune accent pe mesajele simple și pe avantajele financiare oferite consumatorilor, mizând în continuare pe reduceri consistente, produse proaspete și promoții disponibile pentru perioade limitate.

Lidl vine cu reduceri consistente și la alte fructe și legume proaspete, perfecte pentru mesele de vară. Clienții pot cumpăra dovlecei la prețul de 5,99 lei kilogramul, după o reducere de 25%. De asemenea, cartofii albi la sac de 5 kilograme beneficiază de un discount de 20% și costă 9,49 lei.

Și iubitorii de fructe au parte de prețuri avantajoase în această perioadă. Lămâile cu coajă netratată sunt disponibile la 6,99 lei plasa de 500 de grame, după o reducere de 22%. Totodată, rodiile pot fi cumpărate cu 4,99 lei bucata, preț redus cu 37% pentru clienții care folosesc aplicația Lidl Plus. Fructele care au cel mai redus preț sunt caisele. Ele beneficiază de o reducere de 46% și costă acum doar 16 lei kilogramul.

În categoria legumelor proaspete, castraveții cornișon se află printre cele mai căutate produse din ofertă. Aceștia au un discount de 42% și costă doar 3,99 lei kilogramul. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată, începând de joi și până duminică.

Lidl promovează în continuare produsele proaspete și reducerile consistente la articolele de sezon, iar clienții pot profita de aceste prețuri pentru cumpărăturile de zi cu zi. Noile reduceri anunțate de retailer sunt deja disponibile în magazine și se numără printre cele mai atractive oferte ale săptămânii pentru clienții care caută produse proaspete la prețuri avantajoase.

