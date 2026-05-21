A plecat acasă cu 11 puncte. Eliminare neașteptată la Chefi la cuțite, înainte de semifinală

Emisiunea Chefi la cuțite este mai aproape de marea finală, așadar competiția a devenit tot mai strânsă. În ediția de miercuri, 20 mai, unul dintre concurenți a părăsit show-ul culinar, fiind eliminat chiar înainte de semifinală.

Chefi la cuțite este una dintre cele mai urmărite emisiuni culinare din țară. De la o ediție la alta emoțiile sunt tot mai puternice, mai ales că mulți concurenți sunt eliminați, pentru a rămâne doar cei care urmează să joace marea finală. Miercuri, 20 mai, concurentul care a părăsit competiția a obținut pentru farfuria pe care a pregătit-o 11 puncte, ceilalți rămași având mai multe aprecieri pentru preparatele gătite.

Cine a fost eliminat de la Chefi la cuțite

Ultima ediție difuzată a concursului a fost cu emoții uriașe pentru concurenți. Cel care a părăsit emisiunea este Rareș Vintileanu. El a plecat acasă chiar înainte de semifinală și asta pentru că farfuria sa a obținut doar 11 puncte, un scor mult prea mic pentru a trece mai departe în concurs.

De-a lungul sezonului, Rareș a dat dovadă de talent și determinare. Chiar dacă nu a reușit cu preparatul său să îi impresioneze pe chefi, bărbatul este fericit că a avut ocazia de a participa la această emisiune și a fost vizibil emoționat.

Eu vreau să știți că pentru mine, faptul că am fost aici cu voi, am zis că nu plâng, că am fost aici cu voi a însemnat bombă, bombă, bombă. Nu mai am cuvinte. Am cedat. Am plâns. Nu am avut cum să nu plâng, a spus Rareș Vintileanu.

Cine sunt primii semifinaliști ai acestui sezon Chefi la cuțite

Concursul este plin de surprize, iar ultima bătălie în bucătărie a fost tensionantă. După ce s-au luptat pentru cele mai bune preparate și farfurii, doar una dintre cele patru echipe a reușit să iasă învingătoare și să ajungă direct în semifinală. Este vorba despre echipa lui Chef Ștefan Popescu, echipa bej. Aceștia au fost câștigătorii ediției. Astfel, cei trei bucătari care au rămas în echipa sa au ajuns direct în semifinală și sunt primii care au acest avantaj. Sezonul 17 continuă cu bătălii importante, mai ales că în câteva săptămâni va ajunge la final și vom afla marele victorios.

VEZI ȘI: Moment emoționant la Chefi la cuțite. Richard Abou Zaki, cuvinte speciale pentru Florinel

Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote