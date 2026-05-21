Acasă » Știri » Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt

Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt

De: Andreea Stăncescu 21/05/2026 | 09:51
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Ce a spus Ilona Stepan despre Eurovision
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

A fost scandal la Eurovision după ce juriul din Republica Moldova a acordat României doar trei puncte în finala concursului, deși reprezentanta țării, Alexandra Căpitănescu, a reușit să se claseze pe locul al treilea. Decizia a provocat numeroase reacții în mediul online și în spațiul public. Ilona Stepan a explicat criteriile de acordare a notelor. 

Mai mulți comentatori și politicieni au criticat votul acordat de juriul moldovean, considerând că punctajul nu reflectă prestațiile din finală și nici susținerea publicului. Controversa a devenit și mai mare după ce membrii juriului au început să explice modul în care au fost oferite notele.

 Victoria Cușnir, un alt membru al juriului a explicat că voturile nu au fost acordate pe baza prestației din finală, ci în urma repetiției generale desfășurate cu o zi înainte de concurs. Potrivit acesteia, interpretarea Alexandrei Căpitănescu din timpul repetiției ar fi fost mai slabă decât cea din finală, iar acest lucru a influențat punctajul.

Sursa foto: Alexandru Dobre / Mediafax

Ce a spus Ilona Stepan

Acum a venit și rândul Ilonei Stepan să-și motiveze punctajul oferit. Ea a subliniat că, din perspectiva unui muzician profesionist, este important ca un artist să poată susține două prestații consecutive la același nivel. A explicat că juriul urmărește stabilitatea vocală și capacitatea concurentului de a performa constant, nu doar prestația transmisă în direct în finală. În opinia sa, ceva nu a funcționat în timpul repetiției generale și diferențele dintre cele două interpretări au fost evidente.

Totodată, Ilona Stepan a precizat că, în evaluarea sa personală, Alexandra Căpitănescu s-a aflat pe locul 7, considerând că o clasare în primele zece poziții reprezintă oricum un rezultat foarte bun. Totuși, explicațiile oferite de membrii juriului nu au reușit însă să calmeze complet criticile apărute după finala Eurovision 2026.

„Vreau să zic acum pentru toți să mă audă. Juriul nu votează finala concursului, juriul votează repetiția generală a concursului. Diferă foarte mult de ce este a doua zi. Prestația ei, din păcate, a fost foarte diferită de ceea ce a fost în finală. Pentru că, eu, în finală chiar am ascultat. Mie mi-a fost chiar interesant cum va fi, cum se vor prezenta. Eu sunt muzician profesionist. Pentru mine contează să văd dacă omul ăsta rezistă două concerte la rând sau două prestații la rând, să se manifeste tot atât de bine. Ceva s-a întâmplat cu ea la repetiția generală. Eu cred că este imprimarea repetiției generală. Cine dorește, o poate asculta și o să vadă că diferența este una foarte mare. Eu i-am dat locul 7. Pentru mine primele zece locuri sunt foarte bune.”, a transmis Ilona Stepan.

CITEȘTE ȘI: Maia Sandu, prima reacție după scandalul voturilor de la Eurovision 2026: ”Nu trebuie să permitem!”

Motivul real pentru care Vlad Țurcanu și-a dat demisia după scandalul de la Eurovision 2026: ”Nu puteam să ne prefacem”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trei copii de 3, 4 și 6 ani, victime într-o tragedie cumplită. Mama lor s-a aruncat cu ei de la etaj
Știri
Trei copii de 3, 4 și 6 ani, victime într-o tragedie cumplită. Mama lor s-a aruncat cu ei…
Surorile victimei lui Emil Gânj, mărturii cutremurătoare. Ce simt după condamnarea pe viață
Știri
Surorile victimei lui Emil Gânj, mărturii cutremurătoare. Ce simt după condamnarea pe viață
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul...
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără, ci între cei care știu sau nu să lucreze cu AI
Adevarul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături...
Parteneri
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei soții
Click.ro
Răzvan Simion, marele absent de la absolvirea fiicei sale. Prezentatorul TV, „înlocuit” de partenerul fostei...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în...
ULTIMA ORĂ
Trei copii de 3, 4 și 6 ani, victime într-o tragedie cumplită. Mama lor s-a aruncat cu ei de la etaj
Trei copii de 3, 4 și 6 ani, victime într-o tragedie cumplită. Mama lor s-a aruncat cu ei de la etaj
Surorile victimei lui Emil Gânj, mărturii cutremurătoare. Ce simt după condamnarea pe viață
Surorile victimei lui Emil Gânj, mărturii cutremurătoare. Ce simt după condamnarea pe viață
Cine este Ilona Stepan, membra juriului din Moldova care a explicat de ce România a primit doar 3 puncte ...
Cine este Ilona Stepan, membra juriului din Moldova care a explicat de ce România a primit doar 3 puncte la Eurovision
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica. Ce trebuie să facă până pe 26 mai pentru facturi ...
Anunț important pentru clienții Hidroelectrica. Ce trebuie să facă până pe 26 mai pentru facturi mai mici
Salariul unui casier de supermarket în Elveția i-a uimit pe români. Cât poate câștiga, de fapt, ...
Salariul unui casier de supermarket în Elveția i-a uimit pe români. Cât poate câștiga, de fapt, într-o lună
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Vezi toate știrile