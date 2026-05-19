Maia Sandu, prima reacție după scandalul voturilor de la Eurovision 2026: ”Nu trebuie să permitem!”

A ieșit scandal după finala Eurovision 2026. România a reușit să ocupe locul trei în clasament, însă rezultatul a fost umbrit de revolta ce a explodat la adresa juriului din Republica Moldova. Astăzi, 19 mai, Maia Sandu a reacționat și ea în urma scandalului. Ce a transmis președinta Republicii Moldova?

Punctajul oferit de Republica Moldova a făcut valuri și a stârnit nemulțumiri. Controversa a fost alimentată de diferența dintre voturile acordate de cele două țări. România a oferit Republicii Moldova 10 puncte, cel mai mare punctaj dat de juriul român, în timp ce juriul moldovean a acordat României doar 3 puncte. Iar punctajul maxim, de 12 puncte, l-au oferit Poloniei.

Pe de altă parte, publicul din Republica Moldova a acordat 12 puncte momentului României în finala concursului.

Maia Sandu, reacţie vehementă după scandalul de la Eurovision

Scandalul de la Eurovision a agitat spiritele, iar numeroși au fost cei care au reacționat în urma celor întâmplate. Astăzi, 19 mai, la Strasbourg, președinta Republicii Moldova a reacționat și ea. Aceasta a transmis un mesaj vehement în urma celor întâmplate.

Întrebată dacă votul juriului moldovean ar putea afecta relațiile dintre România și Moldova, Maia Sandu a spus că nimic nu trebuie lăsat să strice relațiile bune dintre cele două țări. De asemenea, aceasta a pus accentul pe votul publicului moldovean, care și-a arătat din plin susținerea pentru reprezentanta României.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important”, a spus Maia Sandu.

În urma scandalului, și Alexandra Căpitănescu a transmis un mesaj pentru fanii săi din Republica Moldova. De asemenea, artista a spus că nu poartă pică juriului moldovean.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vina, ba, din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a scris Alexandra Căpitănescu, în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

Victoria Cușnir, membră a juriului din Republica Moldova, reacție vehementă după scandalul de la Eurovision 2026: „Din toate blestemele și injuriile pe care mi le-ați trimis”

Secretul din spatele piesei „Bangaranga”. Cristian Tarcea, compozitorul melodiei, despre reușita de la Eurovision 2026