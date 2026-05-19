Mihai Bobonete, mărturisire neașteptată înainte de finala Desafio: Aventura: „Voi anunța primul concurent din sezonul viitor”

Marți, 19 mai, are loc finala Desafio:Aventura, compeția care va ține cu sufletul la gură zeci de telespectatori. Valentin Tănase, Dumbo și Valentin Drăghia sunt cei trei finaliști de la Desafio:Aventura. Cursa finală pentru titlul de învingător și cecul în valoare de 15.000 de euro se va dispusta în această seară, începând cu ora 21:30, la Pro TV și pe Voyo.

Mult a fost, puțin a mai rămas. După mai bine de 4 luni de aventură în Asia, Desafio:Aventura a ajuns la finla. Din cei 24 de concurenți care au intrat în competiție doar 3 au reușit să lupte până la ultimele puteri. Valentin Drăghia, Dumbo și Valentin Tănase au demonstrat că pot face față presiunii psihice, probelor extrem de grele de pe traseu și condițiilor vitrege din junglă – urmărește AICI finala live.

Mihai Bobonete: „Voi anunța primul concurent din sezonul viitor”

Ultimul traseu pe care se vor confrunta cei trei este considerat unul dintre cele mai dificile și solicitante de până acum. Daniel Pavel, gazda emisiunii de la Pro TV, a mărturisit că traseul va avea o lungime de aproape un kilometru, o călătorie fizică și emoțională ce va reunind elemente din toate edițiile Desafio de până acum.

În timp ce telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură începerea finalei, cu doar câteva ore înainte de ultima și cea mai dificilă cursă de la Desafio, Mihai Bobonete, juratul de la Românii au Talent, și-a pus urmăritorii de pe social media pe gânduri.

Într-o postare pe o rețea de socializare, actorul le-a promis că, după anunțarea câștigătorului, va face public numele primului concurent din sezonul următor. Mai în glumă, mai în serios, el le-a oferit și un indiciu, scriind „poza”, cu referire la fotografia postată de el.

„După finala Desafio voi anunța și primul concurent din sezonul viitor. Vă dau un indiciu. Poza! :)). Cine crezi că va câștiga Desafio?”, a scris Bobonete pe o rețea de socializare.

