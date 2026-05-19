Motivul pentru care Amiana Păștină și-a pus capăt zilelor în arest. Chinul prin care a trecut în ultimele zile perecute în închisoare

O femeie de 38 de ani din Sibiu, aflată în arest preventiv într-un dosar în care era acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a intra în posesia unei moșteniri, a fost găsită decedată în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Potrivit primelor informații, evenimentul a fost constatat vineri dimineață, în timpul schimbului de tură al agenților. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs decesul.

Femeia se afla sub supraveghere suplimentară

În dimineața zilei, agenții din cadrul arestului IPJ Alba ar fi verificat celulele în jurul orei 07:00, moment în care au descoperit trupul femeii pe podea. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, însă intervenția acestuia nu a mai avut rezultat.

În urma evaluărilor preliminare, anchetatorii au identificat leziuni la nivelul brațelor. Acestea ar fi fost provocate cu un obiect tăietor-înțepător, conform știrileprotv.ro.

În paralel, autoritățile au demarat o anchetă internă pentru a stabili dacă au fost respectate toate procedurile din cadrul centrului de reținere, având în vedere că persoana se afla sub supraveghere și era cunoscută cu o stare emoțională instabilă în perioada anterioară.

Amiana beneficia de consiliere psihologică

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că femeia era încadrată ca persoană vulnerabilă și beneficia de suport psihologic pe durata măsurii preventive.

„Aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori”, a declarat Mădălina Crișan, purtător de cuvânt al IPJ Alba.

Surse din anchetă spun că femeia nu primea vizite fizice din partea copiilor. Comunicarea dintre aceștia avea loc exclusiv prin intermediul apelurilor video.

Specialiștii din domeniu susțin că femeia ar fi traversat o perioadă de tensiune psihică accentuată. Cumulul de factori precum ancheta penală și izolarea ar fi putut avea un impact semnificativ asupra stării sale emoționale.

„A fost inundată de aceste emoții, de dispoziție și de teamă, de neliniște, de angoase și de ceea ce a făcut ea, pe de o parte. Pe de altă parte, nu a mai putut să tolereze sau să admită că ea trece prin așa ceva: omorându-și mama, ea fiind în penitenciar, copiii în afară,” a precizat Cristian Delcea, specialist în psihologie medico-legală și criminalistică.

În dosar mai sunt cercetate alte două femei

Amiana fusese reținută la finalul anului trecut, fiind acuzată de procurori că și-ar fi ucis mama pentru a obține bunurile familiei. Ancheta vizează și faptul că aceasta s-ar fi întors din Dubai pentru a valorifica o locuință moștenită.

În același dosar sunt investigate și alte două persoane. Potrivit procurorilor, una dintre acestea, o asistentă medicală din cadrul spitalului din Cisnădie, ar fi furnizat substanțele sedative utilizate în comiterea faptei.

Totodată, anchetatorii menționează și numele Adrianei Viliginschi, partenera omului de afaceri Adrian Kreiner, despre care se presupune că ar fi oferit îndrumări privind modul de acțiune.

