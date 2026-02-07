Cine a „turnat-o” pe femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru 1 milion de €. Greșeala care i-a distrus planul perfect!

La finalul anului trecut, o femeie de 38 de ani a fost reținută pentru că și-ar fi ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia. Ancheta dezvăluie că ar fi avut complici, inclusiv o asistentă medicală și, potrivit unor informații recente, o altă femeie implicată în trecut în scandalul uciderii milionarului Adrian Kreiner. Noutatea absolut șocantă? CANCAN.RO a aflat cine a făcut denunțul – nimeni nu s-ar fi așteptat la asta!

Cazul care a cutremurat Sibiu la finalul anului trecut revine în prim-plan, după ce anchetatorii au descoperit detalii șocante și elemente noi în dosar. Amiana Păștina, femeia de 38 de ani acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a pune mâna pe avere (peste 1 milion de euro), și asistenta medicală care ar fi ajutat-o cu administrarea unui sedativ puternic, sunt reținute și cercetate pentru omor calificat.

Anchetatorii susțin că cele două ar fi folosit o pernă pentru a se asigura că planul lor malefic este dus la final.

Inițial, în martie 2025, cazul fusese clasat, după ce autopsia nu indicase o moarte violentă a Codruțăi Notar. Ci provocată de insuficiență cardio-respiratorie pe fondul unor boli cardiace grave.

La acel moment nu existau suspiciuni de agresiune, iar concluzia medicilor legiști a fost că decesul avea cauze medicale.

Ulterior, analizele toxicologice au scos la iveală prezența unui somnifer puternic care se eliberează doar pe bază de prescripție medicală. Procurorii au cerut un supliment de expertiză medico-legală.

Denunțător-bombă în acest caz!

Legiștii au susținut că prezența unui somnifer puternic în sânge ar fi putut face victima incapabilă să se apere, ceea ce ridică suspiciuni că moartea ar fi putut fi cauzată sau facilitată prin sufocare, după cum concluzionează aceștia.

”Prin Suplimentul nr 1542/A3/185 din 11.12.2025 s-a concluzionat că „substanța determinată (Z#####) în sângele recoltat de la cadavrul numitei ##### Codruța este în măsură să determine o persoană să ajungă în incapacitate de apărare prin instalarea unei stări de somnolență sau chiar de comă uşoară. În absența unei determinări cantitative, nu avem elemente obiective prin care să putem preciza măsura în care aceasta a intervenit, prin ea însăşi, în determinismul decesului. În vedere aspectul macroscopic/microscopic al organelor interne degradate prin procesul de putrefacție, nu putem exclude cu certitudine un sindrom asfixic”.

CANCAN.RO a aflat cine a fost denunțătorul în acest caz: deși dosarul fusese închis în martie 2025, spre finalul anului, se pare că soțul Arimanei Păștina este cel care a dat-o pe mâna procurorilor!

”De asemenea, martorul denunțător ####### ####### ###### a arătat că în noaptea de 07/08.06.2024, soția sa, PĂȘTINĂ AMIANA s-ar fi deplasat la domiciliul mamei sale, ##### #######, situat în ##### pe #### ######### ######## ### ##, #### ##### #### ## ## ####### ##, ulterior, ar fi omorât-o prin asfixiere mecanică pe aceasta, acțiuni pe care le-a întreprins cu ajutorul numitei Popа ####### #######”, se arată în dosarul în care s-a confirmat redeschiderea urmării penale.

Gestul ar putea fi văzut și ca o formă de răzbunare, având în vedere că femeia intentase divorț înainte să fie denunțată.

Totodată, ancheta a scos acum la iveală și un al doilea complice: fosta iubită a milionarului Adrian Kreiner, ucis și el în urmă cu mai mulți ani, care ar fi sfătuit-o pe Amiana Păștină cum să ascundă dovezi și i-ar fi oferit sprijin moral.

Oamenii legii au descins vineri dimineață la locuința suspectei, iar aceasta urmează să fie reținută pentru complicitate la omor calificat, conform comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

