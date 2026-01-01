Acasă » Exclusiv » Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri

Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri

01/01/2026
Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri
Amiana Păștina ar fi cedat în fața anchetatorilor și și-ar fi recunoscut vina, după ce procurorii au stabilit că moartea mamei sale nu a fost un accident. Potrivit anchetatorilor din Sibiu, fapta ar fi fost premeditată, iar în iunie 2024, cu ajutorul unei asistente medicale devenite complice, femeia ar fi folosit sedativele pentru a-și ucide mama. Miza ar fi fost una uriașă: întreaga avere a femeii de 59 de ani!

Viața de familie a Amianei Păștina a fost un câmp de luptă continuu. Ea nu avea un loc de muncă stabil și era constant în conflict cu mama sa, care și-ar fi dorit s-o ajute în afacerile sale. Tensiunile se extindeau și asupra fostului soț, iar cei doi copii ai ei au plătit prețul cel mai mare.

Codruța Notar a fost ucisă cu premeditare

CANCAN.RO  a aflat că situația a fost atât de gravă încât DGASPC a considerat necesară consilierea psihologică a unuia dintre copii pentru a-l ajuta să facă față traumelor trăite acasă.

Dosarul acesta scoate la suprafață detalii cutremurătoare:

„Pârâta (n.r. Amiana Păștina) arată că pârâtul (n.r. fostul soț) a intentat divorț când ea era însărcinată în 6 luni cu minorul, care are în prezent 8 ani. Instanța subliniază că pârâtul trebuie să-și revizuiască comportamentul, sentimentele și atitudinea, pentru ca minorul să dorească să aibă o relație cu el. Copiii sunt terorizați de felul de a fi al pârâtului: brutal, rece, dur.”

Instanța a întrebat dacă minorul ar avea de câștigat dacă pârâtul ar rezolva problema fără un cadru de mediere. Amiana a explicat că fostul soț a fost deja consiliat de ea, însă atrage copiii prin șantaj și nu respectă indicațiile primite. Plus de asta, îl acuza că a făcut diferențe între cei doi copii.

”Pârâta arată instanţei că relația dintre pârât şi minorul ###### ######### tine strict de pârât, acesta nu a avut relație cu minorul deoarece minorul s-a născut în timpul divorţului. Mai arată că pârâtul a dat mai mare importanță minorului ####### ######### şi minorul ###### ######### a fost lăsat la o parte, fiind şi bebeluș”.

Fostul soț i-a făcut plângere penală

Fostul soț susține că nu i-a șantajat pe copii și că există o sentință definitivă care îi obligă pe copii să aibă acces la el prin telefon și aplicația WhatsApp. Potrivit lui, Amiana nu respectă această decizie, motiv pentru care a depus plângere penală.

”Pârâtul ####### ###### ###### ####### arată instanţei că pârâta i-a comunicat faptul că că ambii minori au telefoane mobile şi poate să vorbească direct cu ei, că ea nu este intermediar între el şi minori, însă pârâta nu-i lasă pe minori să răspundă la telefon şi nu le dă telefoanele, şi atunci nu are nicio posibilitate să vorbească cu ei .

Pârâtul ####### ###### ###### ####### arată că minori au avut această atitudine pentru că pârâta ####### ###### era în preajma lor, la fel ca şi la întâlnirea cu executorul judecătoresc şi cu psihologul când a fost şi a vorbit cu el, a trebuit să meargă separat. Mai arată că minorul cere aprobarea mamei, e terorizat de mamă şi atunci se uită la ea dacă trebuie să răspundă sau nu”, se arată în datele de la dosar obținute de CANCAN.RO.

În cele din urmă, instanța a admis cererea DGASPC Sibiu și a dispus ca unul dintre cei doi copii ai Amianei Păștina să urmeze consiliere psihologică.

×