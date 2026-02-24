Liviu Vârciu s-a „blindat” și a crezut că trece neobservat. Spaima inimilor din anii 2000 a schimbat strategia

Liviu Vârciu a coborât din Panteonul greilor televiziunii românești printre muritorii de rând și umblă printre troiene acoperit cu o glugă, ca să rămână cât se poate de incognito. Imposibil! CANCAN.RO l-a reperat, cu toate că era ascuns sub ochelarii de soare și glugă.

Se apropie ziua lui de naștere, anul ăsta Liviu Vârciu face 45 de ani, dacă vă vine să credeți. Mai ales că și-a păstrat look-ul de cuceritor. Multe femei care acum sunt mame își amintesc probabil cu nostalgie cum dansau lasciv în discotecă prin anul 2000, în timp ce la boxe duduia ”Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam”. Apropo de ochi, n-am reușit să-i surprindem, ca să aibă și cititoarele de ce să ofteze. Liviu Vârciu are ochelari de soare în timp ce merge spre mașina lui, un SsangYong Rexton modest de vreo 25.000 de euro.

Liviu Vârciu, incognito sub ochelarii de soare

Ochelarii de soare par un moft, dar până și inuiții poartă ochelari în tărâmul lor de gheață, pentru că orice rază de soare este amplificată enorm de cristalele de gheață din jur. Deci, haideți să nu-l acuzăm pe Liviu Vârciu că face exces de accesorii.

Totuși, exces de prudență face, pentru că valul acela de simpatie din partea admiratoarelor lui s-a cam diminuat, așa că sunt șanse mici să fie alergat printre nămeți de doamne și domnișoare. Dar hai să zicem. Pentru că se ducea la o filmare (Liviu Vârciu este solicitat în continuare de showroomuri auto pentru reclame și nu numai), nu se făcea să întârzie. Contractul e contract. E adevărat că din spatele oricărui troian de zăpadă putea să sară o femeie și să-l țină puțin de vorbă, să-i aducă aminte de ceva din backstage de acum 15 ani sau mai bine. N-a riscat, a pus gluga în cap și s-a repezit în Rexton.

Observăm că ține în mână telefonul, fără husă, Liviu Vârciu e rebel, și își aruncă o dată ochii la ecran. Oare prezentatorul are o întâlnire urgentă?! Dacă ar fi să ținem cont după felul în care s-a repezit în mașină și a călcat accelerația, am spune că da. Dacă e formală, probabil că nu, căci ținuta relaxată și-a spus cuvântul.

