Acasă » Exclusiv » Liviu Vârciu s-a „blindat” și a crezut că trece neobservat. Spaima inimilor din anii 2000 a schimbat strategia

Liviu Vârciu s-a „blindat” și a crezut că trece neobservat. Spaima inimilor din anii 2000 a schimbat strategia

De: Adrian Vâlceanu 24/02/2026 | 05:50
Liviu Vârciu s-a „blindat” și a crezut că trece neobservat. Spaima inimilor din anii 2000 a schimbat strategia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Liviu Vârciu a coborât din Panteonul greilor televiziunii românești printre muritorii de rând și umblă printre troiene acoperit cu o glugă, ca să rămână cât se poate de incognito. Imposibil! CANCAN.RO l-a reperat, cu toate că era ascuns sub ochelarii de soare și glugă. 

Se apropie ziua lui de naștere, anul ăsta Liviu Vârciu face 45 de ani, dacă vă vine să credeți. Mai ales că și-a păstrat look-ul de cuceritor. Multe femei care acum sunt mame își amintesc probabil cu nostalgie cum dansau lasciv în discotecă prin anul 2000, în timp ce la boxe duduia ”Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam”. Apropo de ochi, n-am reușit să-i surprindem, ca să aibă și cititoarele de ce să ofteze. Liviu Vârciu are ochelari de soare în timp ce merge spre mașina lui, un SsangYong Rexton modest de vreo 25.000 de euro.

Liviu Vârciu, incognito sub ochelarii de soare

Ochelarii de soare par un moft, dar până și inuiții poartă ochelari în tărâmul lor de gheață, pentru că orice rază de soare este amplificată enorm de cristalele de gheață din jur. Deci, haideți să nu-l acuzăm pe Liviu Vârciu că face exces de accesorii.

Liviu Vârciu, incognito sub glugă și ochelarii de soare
Liviu Vârciu, incognito sub glugă și ochelarii de soare

Totuși, exces de prudență face, pentru că valul acela de simpatie din partea admiratoarelor lui s-a cam diminuat, așa că sunt șanse mici să fie alergat printre nămeți de doamne și domnișoare. Dar hai să zicem. Pentru că se ducea la o filmare (Liviu Vârciu este solicitat în continuare de showroomuri auto pentru reclame și nu numai), nu se făcea să întârzie. Contractul e contract. E adevărat că din spatele oricărui troian de zăpadă putea să sară o femeie și să-l țină puțin de vorbă, să-i aducă aminte de ceva din backstage de acum 15 ani sau mai bine. N-a riscat, a pus gluga în cap și s-a repezit în Rexton.

A urcat la volanul bolidului său și a plecat în trombă
A urcat la volanul bolidului său și a plecat în trombă

Observăm că ține în mână telefonul, fără husă, Liviu Vârciu e rebel, și își aruncă o dată ochii la ecran. Oare prezentatorul are o întâlnire urgentă?! Dacă ar fi să ținem cont după felul în care s-a repezit în mașină și a călcat accelerația, am spune că da. Dacă e formală, probabil că nu, căci ținuta relaxată și-a spus cuvântul.

CITEȘTE ȘI: Liviu Vârciu a fost jefuit! Prezentatorul de la Antene este revoltat: „Să nu mă enervez?”

ACCESEAZĂ ȘI: Liviu Vârciu s-a resemnat! Au apus vremurile în care învârtea domnişoarele pe degete: „Eu ziceam că am prins gâsca, când colo, era vânătorul”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!
Exclusiv
Decizia care l-a ruinat la propriu, pe Cornel Păsat. Probleme uriașe pentru fondatorul Flamingo Boys!
Dan Bursuc, adevărul despre relația lui Leo de la Kuweit cu Bursucița! Socrul și ginerele au îngropat securea războiului?! “E stop și de la capăt”
Exclusiv
Dan Bursuc, adevărul despre relația lui Leo de la Kuweit cu Bursucița! Socrul și ginerele au îngropat securea…
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Mediafax
Câți bani ar putea primi pensionarii și familiile cu venituri mici
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
Gandul.ro
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic”
Gandul.ro
Călin Georgescu ridiculizează Curtea Constituțională: „Dacă Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 24 februarie 2026. Mistrețul ia o decizie care îi schimbă drumul, iar Dragonul ...
Horoscop chinezesc azi, 24 februarie 2026. Mistrețul ia o decizie care îi schimbă drumul, iar Dragonul primește vestea pe care o aștepta
Dr. Cezar dezvăluie cum începi fastingul fără să „cazi”: secretul ultimei mese înainte de post ...
Dr. Cezar dezvăluie cum începi fastingul fără să „cazi”: secretul ultimei mese înainte de post „Dacă mănânci carbohidrați, peste două ore leșini”
Prognoza meteo azi, 24 februarie 2026. Precipitații mixte în Oltenia: iarna târzie își face simțită ...
Prognoza meteo azi, 24 februarie 2026. Precipitații mixte în Oltenia: iarna târzie își face simțită prezența
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021
Singurătatea de cursă lungă a copiilor sacrificați ai României
Singurătatea de cursă lungă a copiilor sacrificați ai României
Horoscop 24 februarie 2026. Zodia care primește un telefon neașteptat
Horoscop 24 februarie 2026. Zodia care primește un telefon neașteptat
Vezi toate știrile
×