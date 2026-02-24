Dieta wow prin care Micutzu a slăbit 50 de kilograme, în 3 luni. A renunțat la un aliment

Micutzu, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din România, a spus stop kilogramelor în plus, după ce a fost cu prietenul său la medic. Cosmin Nedelcu, sau Micutzu pe numele său de scenă, a reușit să slăbească 50 de kilograme în doar trei luni. Motivul din spatele acestei decizii nu este unul așteptat, ba chiar contrazice stereotipurile pentru care oamenii aleg să slăbească.

Decizia radicală a venit după ce acesta a mers cu un prieten de-al său la medic pentru un control care viza o operație de micșorare de stomac. Ceea ce a urmat l-a făcut pe actor să își schimbe viața întru totul și l-a făcut să își regândească întregul stil de viață. Micutzu s-a urcat pe cântar și a avut un șoc: are aproape aceleași kilograme ca și prietenul său cu care venise pentru a se opera.

Ambiția a dat roade pentru Mizutzu

După vestea tulburătoare pe care a primit-o după ce s-a urcat pe cântar, și anume că acesta a ajuns să aibă aporape aceeași greutate ca a prietenului său, cea de aproape 170 de kg, viața lui Micutzu s-a schimbat complet. De la mâncarea nesănătoasă și mesele la orele târzii ale nopții, Micutzu a ajuns să taie din alimentație ceea ce nu îl ajuta să aibă o greutate normală.

Totul s-a întâmplat progresiv, iar comediantul a început să elimine carbohidrații din mesele zilnice și să nu mai mănânce maimult decât este cazul. La deciziile acestea s-a adăugat și respectarea unui program de mese, în ideea că acesta nu a mai mâncat haosat și laore târzii. În plus, tăria acestuia reise din faptul că pentru o perioadă de opt luni a renunțat parțial la carne.

Sănătatea, peste orice pofte

Micutzu a recunoscut că înainte mânca oricând, iar motivația lui era că un om mai plinuț este, de fapt, simbolul sănătătții: „mănâncă să fii sănătos”. Totuși, în ciuda faptului că în ani greutatea acestuia s-a modificat treptat, făcându-l pe acesta să aibă aproape 170 de kg, comediantul a spus că nu realiza cât de tare se îngrășase.

Momentul crucial a venit în acea zi în care și-a însoțit prietenul la medic. Ziua respectivă a marcat începutul unui stil de viață mai echilibrat și începutul sacrificiilor pentru Micutzu. Acesta a recunoscut că sănătatea a fost cea care l-a făcut să reconsidere dacă să slăbească sau să-și continue modul de viață de dinainte.

