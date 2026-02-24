Acasă » Știri » Dieta wow prin care Micutzu a slăbit 50 de kilograme, în 3 luni. A renunțat la un aliment

Dieta wow prin care Micutzu a slăbit 50 de kilograme, în 3 luni. A renunțat la un aliment

De: Iancu Tatiana 24/02/2026 | 06:20
Dieta wow prin care Micutzu a slăbit 50 de kilograme, în 3 luni. A renunțat la un aliment
Micutzu a slăbit 50 de kg/ SURSA FOTO: micutzustandup/Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Micutzu, unul dintre cei mai îndrăgiți comedianți din România, a spus stop kilogramelor în plus, după ce a fost cu prietenul său la medic. Cosmin Nedelcu, sau Micutzu pe numele său de scenă, a reușit să slăbească 50 de kilograme în doar trei luni. Motivul din spatele acestei decizii nu este unul așteptat, ba chiar contrazice stereotipurile pentru care oamenii aleg să slăbească.

Decizia radicală a venit după ce acesta a mers cu un prieten de-al său la medic pentru un control care viza o operație de micșorare de stomac. Ceea ce a urmat l-a făcut pe actor să își schimbe viața întru totul și l-a făcut să își regândească întregul stil de viață. Micutzu s-a urcat pe cântar și a avut un șoc: are aproape aceleași kilograme ca și prietenul său cu care venise pentru a se opera.

Ambiția a dat roade pentru Mizutzu

După vestea tulburătoare pe care a primit-o după ce s-a urcat pe cântar, și anume că acesta a ajuns să aibă aporape aceeași greutate ca a prietenului său, cea de aproape 170 de kg, viața lui Micutzu s-a schimbat complet. De la mâncarea nesănătoasă și mesele la orele târzii ale nopții, Micutzu a ajuns să taie din alimentație ceea ce nu îl ajuta să aibă o greutate normală.

Totul s-a întâmplat progresiv, iar comediantul a început să elimine carbohidrații din mesele zilnice și să nu mai mănânce maimult decât este cazul. La deciziile acestea s-a adăugat și respectarea unui program de mese, în ideea că acesta nu a mai mâncat haosat și laore târzii. În plus, tăria acestuia reise din faptul că pentru o perioadă de opt luni a renunțat parțial la carne.

Micutzu a slăbit 50 de kg
Micutzu a slăbit 50 de kg

Sănătatea, peste orice pofte

Micutzu a recunoscut că înainte mânca oricând, iar motivația lui era că un om mai plinuț este, de fapt, simbolul sănătătții: „mănâncă să fii sănătos”. Totuși, în ciuda faptului că în ani greutatea acestuia s-a modificat treptat, făcându-l pe acesta să aibă aproape 170 de kg, comediantul a spus că nu realiza cât de tare se îngrășase.

Momentul crucial a venit în acea zi în care și-a însoțit prietenul la medic. Ziua respectivă a marcat începutul unui stil de viață mai echilibrat și începutul sacrificiilor pentru Micutzu. Acesta a recunoscut că sănătatea a fost cea care l-a făcut să reconsidere dacă să slăbească sau să-și continue modul de viață de dinainte.

Vezi și:

Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească. Ce alimente a scos din dieta zilnică
Cântăreața pe care fanii au recunoscut-o cu greu! A apărut la un eveniment schimbată complet
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
Știri
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Știri
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Mediafax
Interviurile pentru șefiile marilor parchete, ziua 2, „ziua DNA”
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit
Mediafax
Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Click.ro
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză fără să știe cât consumă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 500 lei pe lună, iarna. Mulți români îl țin în priză...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
De ce are pălăria de chef 100 de pliuri? Legenda ouălor care a cucerit gastronomia franceză
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
340 lei în minus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți pensionarii din România?
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii ...
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană ...
Măicuțele de la Mănăstirea Nera dezvăluie salata de post cu năut, tofu și semințe – hrană sățioasă și plină de har pentru zilele de înfrânare
BANC | Bulă și Dragobetele
BANC | Bulă și Dragobetele
Vezi toate știrile
×