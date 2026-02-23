Acasă » Știri » Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească. Ce alimente a scos din dieta zilnică

De: Alina Drăgan 23/02/2026 | 06:20
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească /Foto: Facebook
În urmă cu trei ani, Damian Drăghici a început un amplu proces de slăbire. Acesta și-a dorit să ducă un stil de viață mai sănătos, iar pe parcurs a venit și o transformare spectaculoasă. A dat jos peste 70 de kilograme, iar acum și-a dezvăluit secretul.

În anul 2023, Damian Drăghici cântărea 163 de kilograme și era dependent de dulciuri. Zahărul era cel mai pun prieten al său, iar asta se vedea și pe cântar. Însă, a venit și momentul când artistul a conștientizat că trebuie să facă o schimbare, iar de atunci s-a ținut de plan.

„Eu am avut zile la rând când puteam să trăiesc doar din zahăr, nimic altceva. Când aveam problema, când eram foarte gras, eu nu eram gras de la mâncare, eram gras de la prăjituri. 163 de kilograme am avut.

Primul moment când îți dai seama că nu mai poți și, de fapt, dacă poți să înțelegi că zahărul este ascuns, după cum bine, știm, în orice. De obicei, cea mai mare greșeală este când facem o dietă fără grăsimi. Iaurtul fără grăsimi are zahăr mai mult, totul ce e redus de grăsimi are zahăr mai mult. În spatele zahărului se ascund carbohidrații, dar cel mai evident e zahărul pur”, declara Damian Drăghici.

Damian Drăghici, transformare specatculoasă /Foto: Social media

Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească

După ce a realizat că trebuie să facă o schimbare, Damian Drăghici s-a pus serios pe treabă. A reușit să slăbească 70 de kilograme și nu are de gând să se oprească aici. Pentru a ajunge la rezultatele dorite, acesta a urmat o dietă și a scos complet din alimentația sa câteva produse.

În continuare are grijă la ce mănâncă și nu se mai atinge de zahăr. De asemenea, acesta nu se mai atinge de niciun fel de carbohidrat și are o dietă echilibrată, ce include două mese pe zi.

„Nu mai mănânc deloc niciun fel de carbohidrat de trei luni de zile. Și n-am mai atins deloc, deloc, deloc zahăr. Inclusiv fructe. Zero. Nu simt nevoia. Nu a fost greu (n.r. când a renunțat la carbohidrați și zahăr). Am două mese pe zi. Proteină, ouă, avocado, salate, tot felul de lucruri” a declarat Damian Drăghici recent.

Foto: Facebook

