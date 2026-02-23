Maica Maria de la Mânăstirea Brebu ne pregătește în prima zi de post tocănița de ceapă cea dulce și tihnită

Din bucătăria liniștită a Mânăstirii Brebu din Caraș-Severin, Maica Maria ne învață cum din ceapă, puțin ulei și răbdare se naște o tocăniță smerită, dulce și hrănitoare- bucată potrivită pentru zilele de post și pentru așezarea inimii.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Cu liniște și cu gând bun vă grăiesc astăzi despre o mâncare simplă, dar plină de rost. În post, nu bogăția mesei ne satură, ci rânduiala și mulțumirea. Iar din ceapă, dacă o gătești cu răbdare, se face dulceață neașteptată și hrană îndestulătoare.

Tocăniță de ceapă dulce gătită cu smerenie

Tocănița de ceapă este o mâncare veche, așezată, pe care o făceau și maicile bătrâne în zilele rânduite postului. Taina ei stă în fierberea domoală și în călirea îndelungă, până ce ceapa se face moale și aproape ca o mângâiere.

Cele trebuincioase

1 kg ceapă (albă, galbenă sau amestec)

50–70 ml ulei de floarea-soarelui

2 linguri pastă de tomate sau bulion

1–2 lingurițe boia dulce

1 morcov (de voiești mai multă dulceață)

2–3 căței de usturoi

300–400 ml apă caldă sau supă de legume

1 frunză de dafin (la alegere)

Sare și piper după gust

Pătrunjel verde pentru presărat deasupra

Rânduiala gătirii

Pregătirea cepei

Curăță ceapa și tai-o solzișori, nici prea subțire, nici prea gros, ca să se simtă în tocăniță. Morcovul, de-l pui, taie-l rondele ori dă-l pe răzătoare.

Călirea cu răbdare

Încinge uleiul într-o cratiță largă și adaugă ceapa cu un praf de sare. Las-o la foc potrivit 10–15 minute, amestecând des, până ce se înmoaie și începe a se rumeni ușor. Aici este taina: să nu te grăbești.

Adăugarea mirodeniilor

Pune morcovul și mai lasă puțin. Adaugă boiaua, amestecă iute să nu se ardă și toarnă îndată puțină apă caldă.

Fierberea domoală

Completează cu apă ori supă cât să acopere ceapa. Adaugă bulionul, frunza de dafin, sare și piper. Lasă să fiarbă la foc mic, cu capac, 20–30 de minute, până ce sosul se leagă frumos.

Usturoiul și odihna

Spre sfârșit, pune usturoiul zdrobit și mai lasă două-trei clocote. Oprește focul și presară pătrunjel verde.

Se cuvine a o servi caldă, alături de mămăligă aburindă.

Taina gustului bun

Cu cât ceapa este mai îndelung călită, cu atât tocănița va fi mai dulce și mai așezată la gust. De voiești, poți adăuga ardei gras vara ori câteva măsline negre la sfârșit, pentru un gust mai adânc.

În post, dragii mei, nu doar trupul se curățește, ci și inima se limpezește. Așa precum ceapa, din asprime, se face dulce prin foc domol, tot astfel și sufletul, prin răbdare, se îndulcește.

„Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă săltătoare spre viaţă veşnică.”

Fie ca această hrană smerită să vă aducă tihnă în casă și pace în suflet. Domnul să vă binecuvânteze masa și inima.

