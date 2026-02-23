Acasă » Știri » Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii

De: David Ioan 23/02/2026 | 07:59
După aproape două decenii în care Cătălin Măruţă a fost una dintre cele mai vizibile figuri din media, prezentatorul a decis să își schimbe radical ritmul de viață și să se concentreze pe lucrurile care, după cum spune chiar el, contează cu adevărat.

Deși nu mai apare zilnic pe micul ecran, Măruță nu a dispărut din spațiul public, ci și-a mutat atenția către proiecte personale, familie și activități care îi aduc liniște și satisfacție.

Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV

În ultimul timp, Cătălin Măruţă a devenit mult mai activ în mediul online, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi, experiențe noi și reflecții personale. Una dintre cele mai recente postări ale fostului prezentator îl surprinde alături de familia sa, în Dubai, la pescuit.

Foto: Instagram

Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii

După ultima ediţie a celebrei sale emisiuni de la Pro TV, Cătălin Măruţă pare acum să se axeze pe familie, petrecând alături de soţia şi copiii săi timpul pe care televiziunea i l-a răpit în ultimii 18 ani.

Alături de fotografiile postate pe Instagram, Cătălin Măruţă a transmis şi un mesaj în care subliniază importanţa de a sta cu cei dragi:

„Astăzi m-am trezit la 5 dimineața… iar la 5:30 eram deja pe drum spre o experiență pe care o să o țin minte mult timp: prima ieșire la pescuit cu David.

A fost liniștea aceea de dimineață devreme în care nu trebuie să spui multe. Între doi pești, în tăcerea aia simplă, parcă se spun cele mai importante lucruri. Am stat unul lângă altul, am râs, ne-am concentrat… și la final David a câștigat clar: 12 pești pentru el, 5 pentru mine. Dar dincolo de „scor”, am câștigat amândoi ceva mult mai valoros, timp împreună, amintiri și sentimentul ăla că suntem exact unde trebuie.

Alături de noi a fost și Andrei, de la Sejur în Dubai, români minunați, aici de peste 10 ani, oameni care pun suflet în tot ce fac și care transformă fiecare experiență într-una specială. Dacă vreți să descoperiți Dubaiul altfel, fie că vorbim de pescuit, safari sau alte aventuri, cu ei știți că mergeți la sigur. Dar pentru noi, cel mai important e că ne sunt prieteni.

După pescuit, ziua a continuat simplu și frumos. Am pregătit peștele chiar acolo și am ieșit la o plimbare pe apă cu toată gașca, fără grabă, fără planuri complicate, doar familie, prieteni, povești și momente din acelea care te liniștesc. Nu despre unde ești e vorba, ci despre cu cine ești.

Vacanța asta e exact ce mi-am dorit atunci când am spus că vreau mai mult timp pentru noi: dimineți devreme, experiențe noi, plimbări fără program și seri în care simți că ești prezent cu adevărat. Noi patru, ca familie, adunând amintiri una câte una.

Uneori, cele mai frumoase conversații nu au nevoie de cuvinte. Doar de un răsărit, de o undiță aruncată în apă și de conectare cu ai tăi.”, a scris Cătălin Măruţă, pe Instagram.

