Acasă » Știri » Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV

Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV

De: Irina Vlad 22/02/2026 | 08:39
Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV
Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV

Se pare că lui Cătălin Măruță începe să-i meargă din ce în ce mai bine, cel puțin de când a plecat de la Pro Tv. Moderatorul va rămâne pe sticlă, însă într-un nou format, alături de Andra și copiii lor, Eva și David Măruță. Noi am aflat ce sume de bani au fost negociate în noul contract!

A ieșit soarele și pe strada lui Cătălin Măruță. După ce și-a făcut bagajul și a plecat de la Pro, în calitate de liber profesionist, moderatorul a semnat un contract de colaborare în domeniul publicității cu compania de telefonie Vodafone România. Anunțul a fost făcut public pe o rețea de socializare.

Cătălin Măruță și Cătălin Gurău, managerul Vodafone România/ sursă foto: social media

Cât câștigă Cătălin Măruță pentru contractul cu Vodafone

„Unele colaborări cresc în timp și devin mai mult decât proiecte. Devin relații construite pe încredere, pe oameni și pe valori comune. Iar când drumul merge mai departe, îți dai seama că nu e întâmplător. De data asta, continuarea ne găsește și mai aproape de ceea ce suntem noi, ca familie

Iar pentru mine asta face totul și mai personal. Mă bucur mult că povestea cu Vodafone continuă prin campania «Potriveala perfectă» un nume care, sincer, spune exact ce simt și eu după parcursul nostru”, spune el pe Instagram.

Campania „Potriveala Perfectă” îi include și pe Andra și pe copiii lor (Eva și David). În publicitate, pachetele de familie sunt mult mai scumpe, deoarece livrează audiențe din categorii diferite. Dacă adăugăm și imaginea Andrei (una dintre cele mai scumpe vedete din România), contractul total este unul de ordinul sutelor de mii de lei.

Un contract „ambasador de brand” pe un an implică exclusivitate pe categoria telecomunicatii. Pentru un nume ca Măruță, astfel de contracte se situează de obicei între 50.000 și 100.000 euro pe an.

Făcând o medie a contractului anual, soțul Andrei câștigă acum undeva la 40.000 de lei/lună sau o sumă prestabilită pentru întreaga campanie care poate depăși 200.000 – 300.000 de lei, în funcție de numărul de postări în social media și apariții TV.

Prin urmare, potrivit unor speculații apărute în spațiu public, Măruță ar câștiga acum mai mult decât în perioadă colaborării cu Pro, deși detaliile despre remunerația din acea perioadă au fost tot timpul învăluite în mister.

Fanii au avut dreptate! Ce decizie au luat Andra și Cătălin Măruță, la 2 săptămâni de când emisiunea lui a fost scoasă din grila PRO TV

Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât”
Știri
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar…
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment
Știri
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la…
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice
Gandul.ro
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou
Adevarul
Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk....
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde Ceaușescu plănuia să se țină Jocurile Olimpice
Gandul.ro
Cum a ratat România organizarea Olimpiadei de Iarnă. Stațiunea mirifică, proiectată de arhitecți elvețieni, unde...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta ...
Sportiv prins într-un amantlâc extraordinar! Soția este însărcinată cu al cincilea copil, iar amanta lui s-a enervat: „Ar putea urma ceva foarte urât”
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut ...
Petrecere mare în familia lui Gabi Bădălău! Sora afaceristului și-a botezat fiul. Cum a apărut Bianca Drăgușanu la eveniment
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Neti Sandu nominalizează cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna martie 2026
Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km ...
Un client a comandat o mașină Uber din Dristor în Chiajna. Cât a plătit pentru cursa de 19.6 km (41 de minute)
Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. ...
Iuliana Beregoi, acuzații grave la adresa Andreei Bostănică: „Zăpada este interzisă în Dubai. Dacă află aia ce faci tu în apartament…”
Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată ...
Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani
Vezi toate știrile
×