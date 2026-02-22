Câți bani primește Cătălin Măruță pentru noul contract. Ia mai mult decât la Pro TV

Se pare că lui Cătălin Măruță începe să-i meargă din ce în ce mai bine, cel puțin de când a plecat de la Pro Tv. Moderatorul va rămâne pe sticlă, însă într-un nou format, alături de Andra și copiii lor, Eva și David Măruță. Noi am aflat ce sume de bani au fost negociate în noul contract!

A ieșit soarele și pe strada lui Cătălin Măruță. După ce și-a făcut bagajul și a plecat de la Pro, în calitate de liber profesionist, moderatorul a semnat un contract de colaborare în domeniul publicității cu compania de telefonie Vodafone România. Anunțul a fost făcut public pe o rețea de socializare.

Cât câștigă Cătălin Măruță pentru contractul cu Vodafone

„Unele colaborări cresc în timp și devin mai mult decât proiecte. Devin relații construite pe încredere, pe oameni și pe valori comune. Iar când drumul merge mai departe, îți dai seama că nu e întâmplător. De data asta, continuarea ne găsește și mai aproape de ceea ce suntem noi, ca familie Iar pentru mine asta face totul și mai personal. Mă bucur mult că povestea cu Vodafone continuă prin campania «Potriveala perfectă» un nume care, sincer, spune exact ce simt și eu după parcursul nostru”, spune el pe Instagram.

Campania „Potriveala Perfectă” îi include și pe Andra și pe copiii lor (Eva și David). În publicitate, pachetele de familie sunt mult mai scumpe, deoarece livrează audiențe din categorii diferite. Dacă adăugăm și imaginea Andrei (una dintre cele mai scumpe vedete din România), contractul total este unul de ordinul sutelor de mii de lei.

Un contract „ambasador de brand” pe un an implică exclusivitate pe categoria telecomunicatii. Pentru un nume ca Măruță, astfel de contracte se situează de obicei între 50.000 și 100.000 euro pe an.

Făcând o medie a contractului anual, soțul Andrei câștigă acum undeva la 40.000 de lei/lună sau o sumă prestabilită pentru întreaga campanie care poate depăși 200.000 – 300.000 de lei, în funcție de numărul de postări în social media și apariții TV.

Prin urmare, potrivit unor speculații apărute în spațiu public, Măruță ar câștiga acum mai mult decât în perioadă colaborării cu Pro, deși detaliile despre remunerația din acea perioadă au fost tot timpul învăluite în mister.

