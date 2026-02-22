Acasă » Știri » Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt

Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt

De: Alina Drăgan 22/02/2026 | 08:48
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Cristian Boureanu se numără printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Survivor. La 53 de ani, acesta a demonstrat că poate face față și unor condiții grele și poate trăi și în afara luxului cu care este obișnuit. Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt?

Mulți sunt cei care cunosc cariera politică a Faimosului de la Survivor, însă puțini sunt cei care știu cu ce se ocupă acesta cum și care a fost afacerea ce l-a înstărit. Nici acum nu o duce rău și face bani frumoși din afacerile sale. Ce avere are Cristian Boureanu?

Averea lui Cristian Boureanu a fost construită în mare parte în anii 2000, prin afaceri în domeniul construcțiilor (ex: Topanel) și imobiliare, fiind completată de cariera sa politică de lungă durată. În perioada sa de glorie în politică, averea lui Cristian Boureanu era estimată la peste 10-15 milioane de euro, deținând numeroase terenuri și proprietăți de lux.

De-a lungul timpului, Faimosul de la Survivor a deținut funcții importante, inclusiv cea de deputat în Parlamentul României între 2004 și 2012. Însă, după ce s-a retras din politică, acesta și-a concentrat întreaga atenție pe afaceri, în special în domeniul construcțiilor și al consultanței economice.

Mai exact, Cristian Boureanu a investit în companii de construcții și a oferit servicii de consultanță economică, bazându-se pe expertiza sa în finanțe. De asemenea, conform unor surse din 2019, el deținea active semnificative, inclusiv conturi în bănci din Elveția și Marea Britanie cu peste 2 milioane de euro, depozite de peste 500.000 de euro în România, precum și proprietăți imobiliare în București și în alte zone.

În prezent, valoarea totală a proprietăților sale imobiliare era estimată la peste 2,5 milioane de euro. Astfel, Cristian Boureanu rămâne un afacerist de succes.

Cristian Boureanu, mărturisiri surprinzătoare la Survivor

De-a lungul timpului, Cristian Boureanu nu s-a ținut departe nici de scandaluri. Divorțul de Valentina Pelinel a fost unul mediatizat, dar și costisitor. Nici la Survivor, afaceristul nu este mai liniștit, iar până acum a fost protagonistul a numeroase conflicte. Acestuia pare că îi place să își șocheze sau enerveze colegii.

De exemplul, chiar în cea mai recentă ediție a emisiunii, afaceristul a făcut o mărturisire care i-a luat pe toți prin surprindere. Mai exact, el a recunoscut că nu folosește deloc deodorant în viața de zi cu zi. Mărturisirea a fost rapid disecată și discutată de toți, atingându-și astfel scopul.

„Recunosc, mă puteam nimeri în locul lui Alberto (n.r. concurentul care a câștigat produse de igienă corporală la jocul de licitație de vineri). Aia e, nu știu cum aș fi reacționat. Eu nu mă dau cu deodorant nici la București, nu cred că mă dădeam aici, pe insulă”, a mărturisit Cristian Boureanu înainte de începerea meciului de imunitate de sâmătă seara.

Cristian Boureanu, descalificat de la Survior după scandalul infernal cu Aris Eram? S-au jignit în ultimul hal

De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca

