Cristian Boureanu, descalificat de la Survior după scandalul infernal cu Aris Eram? S-au jignit în ultimul hal

De: Iancu Tatiana 19/02/2026 | 08:47
Aris Eram și Cristian Boureanu, conflict de proporții

Divergențele au atins cote maxime între Aris Eram și Cristian Boureanu, după ce fiul Andreei Esca a intervenit într-un conflict care nu îl privea. Fostul politician a avut o dispută cu una dintre noile concurente, Andreea Munteanu, iar Aris l-a tras la răspundere pentru atitudinea nepotrivită pe care acesta avut-o.  

Se pare că în urma unui conflict cu o colegă de junglă, Cristian Boureanu ar fi fost mustrat de Aris, care a intervenit și nu a fost de acord cu comportamentul fostului lider politic. Ba mai mult de atât, amandoi ar fi luat foc și cearta ar fi degenerat, adresându-și jigniri și insulte grave, iar de aici până la presupunerile fanilor că Boureanu ar urma să fie descalificat nu a mai fost decât un pas.

Aris Eram îl atenționează pe Cristian Boureanu

Aris a declarat că nu a intervenit în discuțiile stârnite de colegul său de echipă, dar ceea ce s-a întâmplat i s-a părut o lipsă enormă de respect față de femei și nu a mai putut să tacă:„Mi se pare că întrece măsura foarte tare. Înțeleg certurile cu bărbați, cum vorbește, dar atunci când este vorba despre fete…Eu nu am putut niciodată să vorbesc urât unei fete, așa cum a făcut-o el.”, a declarat Aris Eram.

Mai mult de atât, Aris spune că scuzele lui Boureanu nu au avut nicio valoare, atât timp cât nu au fost sincere, învinuindu-l pe acesta că a fost mai atent la cum au fost spuse jignirile la adresa colegei lor, nu la efectele cuvintelor rostite: „Mi se pare urât și nu am putut să mă abțin să nu intervin. Nu poți să îți ceri scuze după ce vorbe ai avut la adresa Andreei. Mai mult decât atât, ai zis că nu ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis, ci pentru cum ai zis”, a mai adăugat Aris.

Cristian Boureanu nu se lasă atacat

Cristian Boureanu reacționează și spune că Aris a fost un „băiețel” atunci când o altă colegă, Laris Uță, a fost victima agresiunilor lui Călin Donca: „Nu te-am văzut așa săritor când Călin făcea bullying cu Larisa. Dimpotrivă…ești tânăr, ți-ai ținut ciocul mic și ți-ai urmărit interesul”, a spus Cristian Boureanu.

„Două săptămâni de bullying asupra uneia dintre cele mai bune fete din echipă, fără niciun motiv, din prima zi, doar pentru că Călin era frustrat și încercat cu un grup de cinci oameni să eliminați persoanele de aici…Acolo nu ai mai fost atât de bărbat, acolo ai fost băiețel. Ai prins curaj, ai crescut. Te-a maturizat jocul ăsta, e bine”, a mai adăugat Cristian Boureanu.

