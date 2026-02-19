Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple

Sezonul 3 al emisiunii Power Couple România – La bine și la greu a adus emoții puternice și surprize neașteptate în episodul difuzat pe 18 februarie 2026. În cadrul acestui episod, prezentatorul Dani Oțil a pregătit concurenților ultima probă de cuplu înainte de marea finală, însă rezultatele au fost imprevizibile. Cel mai mic punctaj al probei a fost obținut de Sandra și Răzvan, care au fost trimiși direct în duelul pentru eliminare împreună cu cuplul format din Oase și Maria Pitică.

După o rundă tensionată, decizia finală a fost anunțată în fața camerelor, iar cuplul care a părăsit competiția a fost nimeni altul decât Oase și Maria. Deși eliminarea a fost o lovitură emoțională, cei doi au plecat din competiție cu un premiu considerabil pentru efortul lor de pe parcursul celor șapte săptămâni de concurs.

Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică

Conform regulamentului show-ului, fiecare etapă finalizată cu succes aducea cuplurilor 3.000 de euro. Având în vedere că Oase și Maria au rezistat timp de șapte etape, suma totală acumulată de aceștia se ridică la 21.000 de euro, bani pe care îi vor putea folosi în continuarea vieții lor împreună și, probabil, în planurile de viitor legate de familie.

În cadrul emisiunii, Oase și Maria Pitică au fost recunoscuți pentru chimia lor puternică și pentru modul în care au gestionat provocările impuse de probele dificile. Parteneriatul lor de viață, construit pe ani de relație, a fost pus la încercare în fiecare etapă a show-ului, iar cuplul a reușit să se susțină reciproc, chiar și atunci când tensiunea era maximă.

Oase și partenera lui se numără printre cuplurile de curajoși care au acceptat provocarea Power Couple în acest an. Cei doi și-au dorit experiența, iar obiectivul principal pentru ei nu este câștigul, ci distracția.

„Am acceptat participarea pentru că îmi plac provocările. De data asta, la Power Couple, am ocazia să trec prin asta alături de Maria – ceea ce o face și mai mare, și mai nouă, și complet diferită. Mi-ar plăcea să ne distrăm din plin, să fim cât se poate de naturali și relaxați, exact așa cum suntem noi doi mereu. Să râdem, să ne bucurăm de moment, să vadă lumea cât de tare ne iubim și, bineînțeles, să câștigăm”, a declarat Oase.

