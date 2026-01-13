După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat

La Power Couple România 2026, prietenia dintre Oase și Cătălin Rizea a fost pusă la încercare, iar tensiunile din competiție au dus, practic, la ruptura dintre ei. Conflictul a izbucnit atunci când Adda și Cătălin Rizea au ajuns la eliminare alături de Mădălin Șerban și Dilinca. Cum l-a trăodat Oase pe amicul său chiar în timpul votării!

În prima săptămână de Power Couple, la eliminare au ajuns Adda & Cătălin Rizea și Mădălin Șerban & Dilinca. Concurenții au trebuit să voteze pe cine vor să păstreze în casă, iar alegerea majorității a lăsat surprinși pe Adda și Cătălin, în special datorită deciziei lui Oase.

Deși Oase și Cătălin Rizea erau apropiați, dansatorul a preferat să ofere votul său echipei formate din Mădălin Șerba și Dilinca, decizie care l-a surprins și l-a dezamăgit profund pe Cătălin, apropiat al său.

„Oase e printre puținii cu care ne știm de mult timp. A început momentul ăla de agonie să se prelungească mai tare. Noi ne doream să rămânem în competiție. Simțeam că rămân ușor fără aer. Nu mi se întâmplă des asta”, a spus Cătălin Rizea la testimonial.

În timpul votului, acesta a evitat, însă Adda l-a încurajat să-și spună decizia, știind că nu va primi soțul de încredere.

„Ziceți, suntem oameni mari, nu ne supărăm. Pe bune, e ok. Suntem ok, spuneți”, a afirmat Adda către Oase și partenera sa.

Pe de altă parte, Oase și-a explicat alegerea în timpul testimonialului.

„Mai au nevoie de o șansă ca să arate cine sunt”, a spus Oase la testimonial, despre Mădălin Șerban și Dilinca.

Iar pe canapea, în fața tuturor, el a dezvăluit că Mitzuu îi va fi prieten pe viață pentru că l-a salvat în competiție, acordându-i încă o șansă.

: „Pe mine m-ai câștigat de prieten și oricând, la orice oră, aici sau în afara emisiunii, te poți baza pe mine. M-ai câștigat de suflet, mă jur. M-ai legat de tine. Îți mulțumesc din toată inima pentru ce ai făcut!”, a spus Cătălin Rizea.

Încercând să fie politicos, Oase i-a spus lui Cătălin Rizea: „Eu mă bucur că sunteți în competiție”, însă el a reacționat imediat: „Hai să nu mai zâmbim. Hai doar să ne salutăm și gata, că suntem la competiție. Hai să ne salutăm și să nu ne mai… că n-are rost, serios!”.

„Ce? Cum vrei tu…”, i-a spus Oase, apoi a intervenit și Adda: „Ce ai? Gata, Cătă…!”.

Mai târziu, la testimonial, Cătălin Rizea a mărturisit cât de dezamăgit a fost de prietenul său.

„Nu, că e Oase… E o competiție, eu mă bucur acum că am pe cine să votez… N-am rămas niciodată dezamăgit așa cum am rămas acum. Adică nu înțelegeam. Efectiv nu înțelegeam”, a spus Cătălin Rizea.

Pe rețelele de socializare, Cătălin Rizea a explciat punctul lui de vedere de la acel momente. El a explicat că doar pe el îl cunoștea din emisiune și credea că se vor susține reciproc, însă acest lucru nu a fost așa.

„Legat de faza cu votul, eu am avut o discuție cu Oase. Noi ne știam de mult timp, ne știam de la Asia Express, ne știam de la ceva evenimente la care am fost împreună și am fost la un eveniment chiar înainte să plecăm la Power Couple, unde am discutat și el mi-a zis: «Bă, eu nu știu pe nimeni de acolo. Te știu doar pe tine!». Și eu am zis la fel: «Nu îi cunosc nici eu foarte bine pe mulți. Îi știu doar de pe la TV sau din ce am auzit. Hai să ne susținem noi»! Asta a fost o chestie pe care noi am stabilit-o de comun acord, că ne susținem. În momentul în care am văzut că el nu ne-a votat, a fost un șoc pentru mine. Pe care nu l-am înțeles la cald, dar de care mi-am dat seama după, la rece. El, de fapt, și-a jucat șansa lui, a mers cu gașca, fără să-și riște locul. Este normal, era o competiție, până la urmă, nu era o chestie de favoruri și de ajutor. Era de înțeles, dar asta am înțeles-o abia după și de asta am și avut reacția după vot”, a scris Cătălin Rizea pe rețelele de socializare.

Oase și CRBL au rupt prietenia după 15 ani

Cearta dintre Cătălin Rizea și Oase vine la câțiva ani după ce Oase a pus capăt prieteniei cu CRBL, după 15 ani. După ce au câștigat împreună Asia Express 2019, cei doi erau luați în considerare pentru a fi coprezentatori la ediția din 2020, însă negocierile s-au blocat, iar CRBL a ajuns la Kanal D, unde i se găsise un loc și lui Oase.

În ciuda promisiunii că vor lucra doar împreună, Oase a acceptat, până la urmă, rolul de coprezentator la Asia Express 2020, ceea ce CRBL a perceput ca o trădare a prieteniei lor de 15 ani, declarând că Oase „a început să vorbească cu «Asia Express» despre contract, despre a pleca singur acolo”.

