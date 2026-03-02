Ema Oprișan, în lacrimi pe Instagram! Confesiunea publică făcută de fosta concurentă de la Insula Iubirii

Ema Oprișan a ajuns la capătul puterilor. Fosta concurentă de la Insula iubirii și Răzvan Kovacs, soțul ei, și-au spus definitiv adio, deznodământ care pare să fie extrem de greu de acceptat. Bruneta a izbucnit în lacrimi și s-a confesat prietenilor virtuali.

Încet, dar sigur, relația de iubire dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-a stins, iar recent și-au spus oficial adio. În urmă cu doar câteva săptămâni au decis să meargă pe drumuri separate în viață și au depus actele de divorț.

Ema Oprișan, în lacrimi după divorțul de Răzvan Kovacs

Pe o rețea de socializare, Ema a ieșit public și a pus capăt tuturor speculațiilor referitoare la o posibilă împăcare între ea și Răzvan. Cu lacrimi în ochi, fosta concurentă de la Insula iubirii a mărturisit că nu și-a dorit ca relația să ajungă în acest punct, însă nu mai există nicio cale de întoarcere. Actele de divorț au fost depuse pe data de 18 februarie, urmând ca pe data de 23 martie să se prezinte la ultima înfățișare la tribunal.

„Au apărut foarte multe speculații cum că ne-am fi împăcat. Pe data de 18 februarie am depus actele de divorț, a fost cadoul de ziua mea, iar pe data de 23 este ultima înfățișare, este cadoul de ziua lui. Dacă ne-ați văzut împreună este pentru că eu nu mi-am dorit să se ajungă în această situație și pentru că îl iubesc. Mi-aș fi dorit să putem să păstrăm o relație de părinți, dar eu nu pot să fiu prietenă cu omul pe care îl iubesc, dar sper să ajung la cuvintele lui. Să ajung să nu mă deranjeze ce face el cu libertatea lui și cu cine își împarte viața. Dacă vreți să aveți o viață fericită nu așteptați să ajungeți să iubiți doar voi”, a fost mesajul Emei Oprișan.

În închiere, Ema i-a mulțumit lui Răzvan că a avut puterea să plece și să își vadă de viața lui, decizie pe care ea nu ar fi avut curajul să o inițieze niciodată.

„Îi mulțumesc, pentru că a plecat și își vede de viață, pentru că eu nu aș fi avut puterea să îl las, indiferent de circumstanțe. Poate nici nu aș fi vorbit despre divorț, despre separarea noastră completă, dar sper că această postare să fie punctul final în toată povestea”, a mai spus Ema.

Nu mai e cale de împăcare. Răzvan Kovacs a făcut primele declarații despre divorț

Ema Oprișan, surprinsă cu ochiul bandajat. Ce a pățit fosta concurentă de la Insula iubirii