Impactul astrologic al eclipsei din 3 martie: Zodiile care vor simți cel mai puternic schimbarea

De: Irina Vlad 02/03/2026 | 18:56
Pe 3 martie 2026, cosmosul se aliniează pentru o eclipsă lunară totală, un eveniment astrologic puternic care acționează ca un punct de sprijin pentru echilibrarea karmică, eliberarea emoțională și realinierea la nivel de suflet. Spre deosebire de o eclipsă solară, care semnalează începuturi și inițieri noi, o eclipsă lunară reprezintă sfârșituri, culmi și culminarea ciclurilor energetice de lungă durată.

Eclipsele de lună au loc atunci când Pământul se află direct între Soare țo Lună, aruncând o umbră o umbră care ascunde – pentru puțin timp – lumina lunară. Această aliniere cosmică nu este doar un fenomen astrologic, ci este o restare karmică. Vechile tipare emoționale, experiențele nerezolvate și datoriile karmice care au rămas neabordate tind să iasă la suprafață în jurul eclipselor, determinând conștiința de a se rezolva tot ceea ce este nerezolvat.

Zodiile afectate de eclipsa de lună din 3 martie 2026

Echipsa din 3 martie vine cu o „greutate” mai mare deoarece este totală, ceea ce înseamnă că Luna este complet cufundată în umbra Pământului. Astrologic, eclipsele lunare simbolizează încheierea capitolelor karmicem, impunând claritate acolo unde odată a existat confuzie, vindecare acolo unde a existat stagnare și transformare acolo unde a existat inerție.

Pentru semnele strologice mutabile, configurațiile planetare activate în timpul eclipselor de lună se manifestă sub formă de câmpuri energetice protectoare, facilitând eliberarea karmică și inaugurând transformarea. Această lună spectaculoasă, cunoscută sub numele de „luna sângerie”, va afecta în mod special persoanele născute în zodia Capricorn, Pești și Rac.

CAPRICORN

Pentru Capricorn, eclipsa totală de lună din 3 martie 2026 funcționează ca o revizuire strategică a alegerilor, modelelor și obligațiilor de lungă durată din trecut. Capricornii sunt guvernați de Saturn, planeta structurii, disciplinei și responsabilității karmice. Această autoritate planetară le conferă Capricornilor un avantaj natural în navigarea eclipselor lunare, dar această eclipsă particulară ridică acest avantaj la un nou nivel.

PEȘTI

Pentru Pesti, eclipsa totală de lună din 3 martie este un dar cosmic care facilitează claritatea spirituală și eliberarea karmică. Pesti, guvernați de Neptun și profund conectați cu inconștientul colectiv, poartă adesea reziduuri emoționale care își au originea dincolo de propriile experiențe trăite. Acest lucru îi face pe Pesti extrem de empatici, intuitivi și, uneori, suprasolicitați energetic.

RAC

Pentru Rac, eclipsa totală de Lună este mai mult decât un eveniment astrologic, este o recalibrare la nivel de suflet. Guvernați de Luna însăși, nativii din Rac sunt instinctiv sensibili la ciclurile lunare. Când au loc eclipse, racii simt adesea că lumea lor emoțională se umflă, se contractă și se remodelează. Cu toate acestea, această eclipsă specială le conferă un scut protector care îi ajută să gestioneze tranzițiile emoționale cu grație și profunzime.

O parte dintre nativi ar putea să simtă un val emoțional intens înainte de eclipsă, poate legat de experiențe din trecut, răni nevindecate, amintiri din copilărie sau atașamente care au persistat dincolo de utilitatea lor. Pot experimenta o intuiție puternică – pentru luarea unor decizii importante.

