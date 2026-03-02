Acasă » Știri » Filmul de pe Netflix care a ajuns pe locul 1. Este una dintre cele mai bune pelicule apărute pe platforma de streaming

Filmul de pe Netflix care a ajuns pe locul 1. Este una dintre cele mai bune pelicule apărute pe platforma de streaming

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 19:42
Filmul de pe Netflix care a ajuns pe locul 1. Este una dintre cele mai bune pelicule apărute pe platforma de streaming
Filmul de pe Netflix care i-a dat pe spate pe români /Foto: Pixabay

Filmul Madame Web a fost unul dintre cele mai bune filme care au apărut în ultimul timp la cinema. Deși a fost un real succes și oamenii au mers la cinema să îl vadă, filmul a apărut recent pe Netflix. Cei care nu au apucat să îl vadă o pot face acum pe platforma de streaming.

Madame Web s-a bucurat de succes la cinema, însă cei care nu au apucat să meargă să îl vadă, o pot face din confortul lor. Filmul este acum în topul celor mai urmărite filme din România. Distribuția este foarte bine aleasă, iar asta este cu siguranță un motiv clar pentru care este pe primul loc.

Printre actorii care fac parte din distribuția filmului se numără și actrița Sydney Sweeney, Dakota Johnson, Adam Scott, Ema Roberts, Isabela Merced, Celeste O Connor, Tahar Rahim și Mike Epps. Cel care a regizat filmul este S.J Clarkson. Chiar dacă sunt atât de multe nume mari, cea care interpretează rolul principal este nimeni alta decât Dakota Johnson.

De ce e atât de popular Madame Web

Actrița și producătoarea americană Dakota Johnson la premiera mondială a filmului „Madame Web” de la Columbia Pictures. 12 februarie 2025. Foto: Profimedia

Pe lângă actorii cu greutate care joacă în acest film, alte motive pentru care a ajuns să fie Madame Web pe primul loc sunt simple. De când a apărut pe platforma de streaming Netflix a fost din ce în ce mai vizionat. Oamenii s-au simțit mai confortabil să se uite la film de acasă pentru că nu au mai fost nevoiți să stea la rând, să cumpere bilete sau să stea în trafic până la cinema. Un alt motiv este ritmul de consum. Oamenii au fost curioși să vadă dacă filmul este atât de bun precum se spune. Datorită curiozității și a faptului că atunci când te uiți la un film acasă, pe Netflix ai mai multă răbdare să descoperi filme noi Madame Web a urcat repede în top.

Despre ce este filmul care e pe primul loc pe Netflix

Filmul merge pe o premisă simplă: este un thriller cu accente supranaturale, prezintă o poveste despre origine, dar este și un film despre presentimente. Cassie, personajul principal, își descoperă această abilitate pentru a salva trei femei de un adversar. Acest scenariu este diferit de foarte multe filme cu supereroi.

VEZI ȘI: Filmul de pe Netflix care a cucerit România. A apărut în 2021

Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021

