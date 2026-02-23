Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români în ultima perioadă. A fost lansat în 2021

Un film lansat acum cinci ani a revenit în forță pe platforma de streaming Netflix, cucerind publicul din România în ultimele zile, în pofida faptului că nu este o producție tocmai nouă.

Potrivit Click, este vorba despre „Paranormal Activity: Next of Kin”, un film horror care a cucerit publicul din România în această săptămână, chiar dacă a fost lansat în octombrie 2021.

Filmul spune povestea unei tinere pe nume Margot (Emily Bader), care face tot posibilul pentru a afla adevărul despre familia ei reală, care a dat-o spre adopție pe când era doar un copil.

Prietenul lui Margot, Chris (Roland Buck III), produce documentare, iar alături de el, tânăra se întâlnește cu o tânără femeie amish care îi spune lui Margot că mama ei ar fi făcut parte din această comunitate.

Cu toate acestea, încercarea lui Margot de a afla adevărul despre familia ei devine rapid mult mai periculoasă, iar de-a lungul filmului, Margot va avea de înfruntat pericole pe care nu și le-ar fi imaginat niciodată.

Un serial de mare succes revine pe Netflix

Recent, Netflix a anunțat că serialul „The Lincoln Lawyer” („Avocatul din limuzină”) va avea un nou sezon, iar fanii sunt extrem de bucuroși.

Vestea este una bună și pentru mulți abonați din România, dat fiind faptul că serialul a fost un adevărat succes în rândul publicului din țara noatră.

Drama realizată de Netflix, adaptată după serialul cu același nume al lui Michael Connelly, a fost reînnoită pentru un al cincilea sezon în ianuarie 2026, cu doar câteva zile înainte de premiera sezonului 4, pe 5 februarie, scrie PEOPLE.

„Suntem atât de încântați să prezentăm sezonul care urmează publicului pe 5 februarie și cu atât mai încântați să vă împărtășim vestea că lucrăm deja din greu la următorul”, au declarat producătorii serialului, Ted Humphrey și Dailyn Rodriguez, pentru Tudum la acea vreme.

Din 2022, The Lincoln Lawyer îl are în distribuție pe Manuel Garcia-Rulfo în rolul unui avocat carismatic din Los Angeles, care își conduce cabinetul de pe bancheta din spate a mașinii sale Lincoln Town Car. Fiecare sezon îl urmărește pe Mickey în timp ce preia cazuri cu miză mare, navigând prin complicațiile personale și etice ale apărării acuzaților.

