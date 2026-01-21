Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”

Serialul lui Meghan Markle difuzat de Netflix, „With Love, Meghan”, a avut parte de reacții variate din partea publicului, producția fiind intens criticată de-a lungul vremii, iar mulți se întreabă acum ce se va întâmpla mai departe și dacă platforma va lansa și sezonul al treilea.

O sursă a declarat pentru People că în prezent nu există planuri pentru un al treilea sezon al serialului „With Love, Meghan”, deși posibilitatea unor viitoare episoade speciale sau proiecte rămâne deschisă.

Netflix rămâne partener în brandul de lifestyle al lui Meghan Markle, „As ever”, care a fost lansat odată cu serialul și care s-a extins de atunci dincolo de produsele alimentare pentru a include articole pentru casă și lifestyle. Noile informații vin în contextul în care Netflix se îndreaptă către acorduri „first-look” mai degrabă decât către acorduri multi-proiect, un model adoptat de Ducele și Ducesa de Sussex anul trecut prin Archewell Productions.

Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle

Potrivit sursei „în prezent nu există planuri pentru un al treilea sezon” al serialului Ducesei de Sussex, deși nu a fost exclusă posibilitatea unor viitoare episoade speciale.

Cel mai recent episod din „With Love, Meghan” a fost un episod special de sărbători care a debutat pe 3 decembrie, după două sezoane difuzate la începutul anului trecut. Ambele sezoane, împreună cu episodul special, au apărut în Netflix Top 10.

„With Love, Meghan: Holiday Celebration” a fost un episod festiv de o oră în care Meghan, în vârstă de 44 de ani, a împărtășit publicului sfaturi pentru petrecerile de sărbători, ea prezentând pregătirile pe care le-a făcut pentru Crăciun împreună cu Prințul Harry și copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani.

„Serialul și parteneriatul cu Netflix au fost o rampă de lansare uimitoare pentru As ever, dar ambele lucruri au fost foarte consumatoare de timp. În acest moment, ea este concentrată pe construirea brandului. Este încântată să continue să creeze conținut culinar și să creeze conținut pentru canalele sale sociale, dar într-un mod care să îi permită să facă și alte lucruri. Există cu siguranță un plan pentru mai multe episoade speciale pe viitor”, a declarat o a doua sursă pentru PEOPLE.

Meghan a sugerat recent că formatul serialului ar putea continua să evolueze. „Cred că, uitându-ne la acest format – din nou, este un an de învățare – așa că putem spune: «Opt episoade pentru două sezoane – este multă muncă», a spus ea. „Și, având în vedere că am jucat în Suits timp de șapte ani, îmi amintesc ce implică o producție.”

