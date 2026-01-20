Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul

Prințul William, în vârstă de 43 de ani, a făcut furori în ultimii ani pentru plimbările sale cu o trotinetă electrică prin Castelul Windsor și împrejurimi. Cu toate acestea, el va trebui să găsească o nouă modalitate de a se deplasa, după ce familia sa s-a mutat recent la Forest Lodge.

Conform site-ului web al Parcului Windsor Great, unde se află noua reședință a viitorului rege, trotinetele electrice și alte mijloace de transport motorizate, cum ar fi hoverboard-urile, sunt interzise acolo, scrie People.

„Din motive de siguranță și de gestionare a traficului, nu permitem transportul motorizat în interiorul parcului. În afară de bicicliști, drumurile sunt rezervate rezidenților și lucrătorilor din cadrul complexului”, se precizează pe site.

Prințul William și-a schimbat reședința

Prințul William, soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii ai lor, s-au mutat de la Adelaide Cottage, aflat pe proprietatea Castelului Windsor, unde sunt permise trotinetele electrice. Moștenitorul regal a folosit trotineta sa pentru a ajunge la castel pentru întâlniri și alte adunări publice, inclusiv pentru filmările pentru show-ul The Reluctant Traveler de pe Apple TV cu Eugene Levy.

Actorul a fost surprins de mijlocul de transport al familiei regale în episodul difuzat în octombrie. „Nu mă așteptam la asta”, a spus Levy râzând în timp ce Prințul William apărea pe o trotinetă electrică. „Acesta este mijlocul tău de transport?”, a întrebat Levy.

„Locuim chiar lângă castel, dar tatăl meu petrece mult timp aici. Folosim castelul pentru muncă și întâlniri. Și eu întârzii mereu, așa că m-am gândit că aceasta este modalitatea de a ajunge la timp”, a explicat atunci William.

Familia Prințului și Prințesei de Wales s-a mutat la Forest Lodge în toamnă. Prințul William și Prințesa Kate și-au mutat reședința de la Palatul Kensington din Londra la Adelaide Cottage din Windsor în urmă cu trei ani, deoarece doreau să testeze noua reședință pentru a vedea dacă este potrivită pentru familia lor. Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani, au început să frecventeze școala Lambrook din apropiere, iar aceasta permite cuplului regal să echilibreze creșterea copiilor cu îndatoririle regale.

