Acasă » Știri » Știri externe » Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul

Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul

De: Daniel Matei 21/01/2026 | 00:50
Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul
Sursa foto: Profimedia

Prințul William, în vârstă de 43 de ani, a făcut furori în ultimii ani pentru plimbările sale cu o trotinetă electrică prin Castelul Windsor și împrejurimi. Cu toate acestea, el va trebui să găsească o nouă modalitate de a se deplasa, după ce familia sa s-a mutat recent la Forest Lodge.

Conform site-ului web al Parcului Windsor Great, unde se află noua reședință a viitorului rege, trotinetele electrice și alte mijloace de transport motorizate, cum ar fi hoverboard-urile, sunt interzise acolo, scrie People.

„Din motive de siguranță și de gestionare a traficului, nu permitem transportul motorizat în interiorul parcului. În afară de bicicliști, drumurile sunt rezervate rezidenților și lucrătorilor din cadrul complexului”, se precizează pe site.

Prințul William și-a schimbat reședința

Prințul William, soția sa, Kate Middleton, și cei trei copii ai lor, s-au mutat de la Adelaide Cottage, aflat pe proprietatea Castelului Windsor, unde sunt permise trotinetele electrice. Moștenitorul regal a folosit trotineta sa pentru a ajunge la castel pentru întâlniri și alte adunări publice, inclusiv pentru filmările pentru show-ul The Reluctant Traveler de pe Apple TV cu Eugene Levy.

Actorul a fost surprins de mijlocul de transport al familiei regale în episodul difuzat în octombrie. „Nu mă așteptam la asta”, a spus Levy râzând în timp ce Prințul William apărea pe o trotinetă electrică. „Acesta este mijlocul tău de transport?”, a întrebat Levy.

„Locuim chiar lângă castel, dar tatăl meu petrece mult timp aici. Folosim castelul pentru muncă și întâlniri. Și eu întârzii mereu, așa că m-am gândit că aceasta este modalitatea de a ajunge la timp”, a explicat atunci William.

Familia Prințului și Prințesei de Wales s-a mutat la Forest Lodge în toamnă. Prințul William și Prințesa Kate și-au mutat reședința de la Palatul Kensington din Londra la Adelaide Cottage din Windsor în urmă cu trei ani, deoarece doreau să testeze noua reședință pentru a vedea dacă este potrivită pentru familia lor. Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani, au început să frecventeze școala Lambrook din apropiere, iar aceasta permite cuplului regal să echilibreze creșterea copiilor cu îndatoririle regale.

CITEȘTE ȘI:

Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

Ce sport neașteptat joacă acasă copiii lui Kate Middleton cu Prințul William. Prințul George este cel mai periculos de pe teren

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Presupusa amantă a lui David Beckham intervine în scandalul momentului: „Sunt atât de fericită că vorbește public”
Showbiz internațional
Presupusa amantă a lui David Beckham intervine în scandalul momentului: „Sunt atât de fericită că vorbește public”
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni
Showbiz internațional
Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două…
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul...
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu...
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA la dispariția tăcută a unei lumi
Digi24
Istoria recentă a inuiților din Groenlanda: cum a contribuit o bază militară secretă a SUA...
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Gandul.ro
Cât costă să-ți schimbi buletinul în 2026. Ce se întâmplă după 30 iunie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Uitați în largul lumii. Marinarii români capturați de pirații somalezi și tăcerea statului
Uitați în largul lumii. Marinarii români capturați de pirații somalezi și tăcerea statului
Horoscop 21 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu un coleg de muncă
Horoscop 21 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu un coleg de muncă
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, ...
O întâmplare bizară a băgat spaima în locatarii unui bloc din Cluj. Ce se întâmplă în lift, la ora 03:17, în fiecare noapte
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a ...
Vedeta de la Neatza a dat iama-n magazin cu părul ciufulit și fără make-up. Imaginea perfectă a rămas pe Instagram!
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dacă serialul Harry Potter de la HBO are succes, fanii știu deja ce spinoff legendar vor mai departe
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță ...
Dorian Popa, senzații tari în Huracan-ul care i-a adus dosarul. Abia poate respira, dar nu renunță la adrenalină
Vezi toate știrile
×