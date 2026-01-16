Acasă » Știri » Știri externe » Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

De: Daniel Matei 16/01/2026 | 06:10
Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Prințesa de Wales a impresionat publicul, după ce a apărut într-un costum roșu foarte elegant la o recepție specială organizată la Castelul Windsor. Kate Middleton a găzduit echipa de rugby feminin a Angliei pentru a sărbători triumful lor la Cupa Mondială din toamnă.

Viitoarea regină a apărut la eveniment într-un costum roșu elegant, marca Alexander McQueen. Potrivit paginii de modă @Remisagoodboy de pe X, Catherine a asortat costumul superb cu o pereche nouă de pantofi cu toc Gianvito Rossi 105, roșii și aurii, scrie express.co.uk.

Fanii acesteia au observat eleganța ținutei și au început imediat să o felicite pe soția Prințului William pentru alegerea vestimentară.

Sursa foto: Profimedia

Kate Middleton a impresionat prin ținuta aleasă pentru eveniment

„Arată bine în roșu”, a scris o persoană, în timp ce alta a opinat că prințesa „arată absolut minunat”.

„Îmi place să văd din nou acest superb costum roșu AM; este unul dintre preferatele mele. Aceasta este o nuanță perfectă de roșu; este atât de frumos, clar și viu. Arată fabulos!”, a scris altcineva.

La eveniment, Prințesa Kate a spus că copiii ei joacă rugby acasă și a dezvăluit că nu ar vrea să fie placată de Prințul George.

Prințesa a fost întrebată dacă vreunul dintre copiii săi, în special Prințesa Charlotte, joacă rugby.

„Charlotte joacă rugby, dar acasă cu familia, nu încă la școală, și am întrebat câte școli includ de fapt în programă rugby-ul. Rugby-ul este atât de accesibil, Louis joacă rugby de contact și este un sport atât de grozav! De fapt, (școala) nu ar trebui neapărat să-i împingă pe băieți și fete în anumite sporturi prea devreme. Evident, pe măsură ce devin mai puternici fizic… George acum, dacă jucăm acasă, nu vreau să fiu placată de George, dar, până la o anumită vârstă, cred că e grozav”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat

Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce sport neașteptat joacă acasă copiii lui Kate Middleton cu Prințul William. Prințul George este cel mai periculos de pe teren
Showbiz internațional
Ce sport neașteptat joacă acasă copiii lui Kate Middleton cu Prințul William. Prințul George este cel mai periculos…
Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe
Showbiz internațional
Apariție îngrijorătoare a actriței din „Emily in Paris”. Lily Collins are o talie de viespe
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, ...
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ...
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, ...
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Vezi toate știrile
×