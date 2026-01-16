Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!”

Prințesa de Wales a impresionat publicul, după ce a apărut într-un costum roșu foarte elegant la o recepție specială organizată la Castelul Windsor. Kate Middleton a găzduit echipa de rugby feminin a Angliei pentru a sărbători triumful lor la Cupa Mondială din toamnă.

Viitoarea regină a apărut la eveniment într-un costum roșu elegant, marca Alexander McQueen. Potrivit paginii de modă @Remisagoodboy de pe X, Catherine a asortat costumul superb cu o pereche nouă de pantofi cu toc Gianvito Rossi 105, roșii și aurii, scrie express.co.uk.

Fanii acesteia au observat eleganța ținutei și au început imediat să o felicite pe soția Prințului William pentru alegerea vestimentară.

Kate Middleton a impresionat prin ținuta aleasă pentru eveniment

„Arată bine în roșu”, a scris o persoană, în timp ce alta a opinat că prințesa „arată absolut minunat”.

„Îmi place să văd din nou acest superb costum roșu AM; este unul dintre preferatele mele. Aceasta este o nuanță perfectă de roșu; este atât de frumos, clar și viu. Arată fabulos!”, a scris altcineva.

La eveniment, Prințesa Kate a spus că copiii ei joacă rugby acasă și a dezvăluit că nu ar vrea să fie placată de Prințul George.

Prințesa a fost întrebată dacă vreunul dintre copiii săi, în special Prințesa Charlotte, joacă rugby.

„Charlotte joacă rugby, dar acasă cu familia, nu încă la școală, și am întrebat câte școli includ de fapt în programă rugby-ul. Rugby-ul este atât de accesibil, Louis joacă rugby de contact și este un sport atât de grozav! De fapt, (școala) nu ar trebui neapărat să-i împingă pe băieți și fete în anumite sporturi prea devreme. Evident, pe măsură ce devin mai puternici fizic… George acum, dacă jucăm acasă, nu vreau să fiu placată de George, dar, până la o anumită vârstă, cred că e grozav”, a spus ea.

CITEȘTE ȘI:

Hoții români care au speriat Anglia. Au început să spargă casele localnicilor în mai puțin de o zi de când au ajuns în Regat