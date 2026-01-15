Șoferii care își vor reînnoi permisul la fiecare 3 ani. Atenție, români din Marea Britanie!

Autoritățile din Marea Britanie anunță modificări în ceea ce privește obținerea permisului de conducere, iar șoferii care se încadrează într-o anume categorie ar putea să fie nevoiți să își reînnoiască permisul la fiecare trei ani.

Începătorii ar putea fi în curând obligați să finalizeze o perioadă minimă de învățare obligatorie înainte de a susține examenele practice. În plus, șoferii cu vârsta peste 70 de ani s-ar putea confrunta cu controale oftalmologice obligatorii, ca parte a unei revizuiri ample a standardelor de siguranță rutieră de către Guvernul de la Londra, scrie express.co.uk.

Aceste propuneri sunt esențiale pentru o nouă strategie de siguranță rutieră, prima publicată în mai bine de un deceniu, spun autoritățile. Noul cadru stabilește un obiectiv ambițios de reducere a deceselor și a accidentelor grave pe drumurile britanice cu 65% până în 2035. Șoferii mai tineri sunt un punct central al reformei. Cu toate acestea, nici șoferii care au peste 70 de ani nu scapă de obligații noi.

Șoferii care vor merge la control din trei în trei ani

Numărul șoferilor în vârstă din Regatul Unit continuă să crească și, prin urmare, miniștrii se vor consulta cu privire la introducerea unui test oftalmologic obligatoriu pentru cei peste 70 de ani.

Experții în automobilism susțin regula care ar impune șoferilor în vârstă să își verifice vederea la fiecare trei ani.

„Controalele oftalmologice sunt oricum gratuite pentru persoanele peste 60 de ani, iar profesioniștii din domeniul sănătății le recomandă la fiecare doi ani, deoarece pot ajuta la diagnosticarea altor afecțiuni preexistente”, a declarat Edmund King, președintele organizației automobilistice AA.

Guvernul desfășoară, de asemenea, consultări privind evaluările cognitive pentru depistarea afecțiunilor precum demența în cazul șoferilor care au peste 70 de ani.

Până în prezent, toți șoferii din Marea Britanie trebuie să își schimbe permisul, în general, din zece în zece ani. Deși normele existente prevăd că șoferii mai în vârstă nu trebuie să susțină din nou examenul de conducere la 70 de ani, aceștia trebuie să facă un control înainte de a li se putea emite un nou permis. Cei cu afecțiuni medicale sau dizabilități recent dezvoltate ar putea necesita apoi o evaluare a abilităților lor de conducere.

CITEȘTE ȘI:

Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament neadecvat

O chelneriță de 24 de ani, acuzată că ar fi provocat incendiul din Crans-Montana. Ce spun anchetatorii