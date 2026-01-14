Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament neadecvat

Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament neadecvat

De: Daniel Matei 14/01/2026 | 22:10
Acuzații grave la adresa celebrului Julio Iglesias. Două foste angajate îl acuză de abuz și comportament neadecvat
Două femei susțin că Julio Iglesias le-ar fi agresat sexual în timp ce lucrau la pentru el. O femeie care a lucrat ca menajeră pentru cântărețul spanuol povestește că a fost presată să aibă relații sexuale cu Iglesias și spune că ar fi fost agresată sexual, fizic și verbal.

Ea și o colegă fizioterapeut spun că, pe lângă faptul că ar fi fost pipăite, ele au fost supuse insultelor și umilințelor de către cunoscutul artist, într-un mediu de control și hărțuire constantă. Potrivit femeilor, incidentele au avut loc în 2021. Una dintre tinere avea 22 de ani la momentul respectiv, notează El Diario.

Rebeca, un pseudonim folosit pentru a-i proteja identitatea femeii, susține că artistul spaniol, care avea 77 de ani la acea vreme, o chema adesea în camera lui după muncă. Acolo, spune ea, ar fi agresat-o sexual.

„Se întâmpla aproape în fiecare seară”, a spus Rebecca, susținând că ajunsese să se simtă „ca un robot” și incapabilă să refuze. După ce a părăsit locul de muncă, ea afirmă că s-a confruntat cu anxietate și depresie. Ulterior a avut nevoie de ajutor psihologic.

Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală

O altă femeie intervievată, Laura (nume fictiv, n. red.) susține că Julio Iglesias a sărutat-o ​​pe gură și a atins-o împotriva voinței ei. Laura, care a fost angajată ca fizioterapeut, susține că a fost victima atingerilor nedorite, a săruturilor forțate și a unor acte sexuale neconsimțite. S-a întâmplat inclusiv pe plajă și în piscină, la vila din Punta Cana.

Laura a mai menționat zile de muncă de până la 16 ore și o atmosferă tensionată, în care granițele personale nu erau respectate.  În total, jurnaliștii au intervievat 15 foști angajați, ale căror relatări indică un tipar de abuz și comportamente degradante.

Jurnaliștii de la elDiario.es și Univision Noticias i-au contactat în repetate rânduri și prin diverse canale pe Julio Iglesias și pe avocatul său, fără a primi niciun răspuns.

Faptele descrise de Rebeca și Laura au avut loc la reședințele lui Julio Iglesias din Punta Cana (Republica Dominicană) și Lyford Cay (Bahamas), cu știrea angajatelor însărcinate cu administrarea gospodăriei și angajarea personalului, potrivit acestor două foste angajate.

Kiefer Sutherland a fost arestat. Ce acuzații îi aduc polițiștii actorului

Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață

