Pâinea cu maia făcută de cântăreața Taylor Swift a devenit în ultimele zile foarte la modă, aceasta după ce mai multe vedete au fost surprinse în timp ce ieșeau din The Bird Streets Club din West Hollywood cu câte o pâine pregătită chiar de artistă.

Cu toate că Taylor nu a fost văzută la respectivul local, pâinile oferite acolo au atras imediat atenția, ca orice face cântăreața, motiv pentru care acest produs a devenit noua vedetă a anului, scrie Vogue.

The Bird Streets Club, un club privat frecventat adesea de Taylor Swift și logodnicul ei, Travis Kelce, dar și de alte celebrități precum familia Bieber sau Kardashian-Jenner, a fost din nou locul unde pasiunea cântăreței pentru gătit s-a făcut remarcată. Surorile Haim – Este, Alana și Danielle – au fost fotografiate cu pâini clasice cu maia, decorate cu binecunoscutele modele florale și de frunze specifice lui Swift, în timp ce Sombr a primit o variantă cu afine.

Pasiunea lui Taylor Swift pentru pâine nu este nouă

Taylor Swift are de mult timp o afinitate pentru brutărie și patiserie. În 2009, ea a postat pe Instagram niște fursecuri cu zahăr și gelatină Valencia și glazură de ouă cu scorțișoară și i-a trimis lui Kelce o cutie de Pop-Tarts de casă cu căpșuni, zmeură și afine la o ședință foto la care participa acesta.

ntr-un interviu din august 2025 pentru podcastul lui Travis Kelce, ea a mărturisit că multe dintre interesele sale „ar putea fi încadrate la hobby-uri pe care le puteai avea în anii 1700… mă apuc de lucruri de bunică”, făcând referire nu doar la gătit, ci și la cusut și pictat. Atunci, Swift spunea că trece prin faze în care se concentrează intens pe un anumit tip de preparat, iar în acea perioadă era „foarte prinsă într-o obsesie pentru pâinea cu maia care mi-a acaparat viața”, mai scrie sursa citată.

