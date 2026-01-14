Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață

Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață

14/01/2026
Pâinea cu maia făcută de cântăreața Taylor Swift a devenit în ultimele zile foarte la modă, aceasta după ce mai multe vedete au fost surprinse în timp ce ieșeau din The Bird Streets Club din West Hollywood cu câte o pâine pregătită chiar de artistă.

Cu toate că Taylor nu a fost văzută la respectivul local, pâinile oferite acolo au atras imediat atenția, ca orice face cântăreața, motiv pentru care acest produs a devenit noua vedetă a anului, scrie Vogue.

The Bird Streets Club, un club privat frecventat adesea de Taylor Swift și logodnicul ei, Travis Kelce, dar și de alte celebrități precum familia Bieber sau Kardashian-Jenner, a fost din nou locul unde pasiunea cântăreței pentru gătit s-a făcut remarcată. Surorile Haim – Este, Alana și Danielle – au fost fotografiate cu pâini clasice cu maia, decorate cu binecunoscutele modele florale și de frunze specifice lui Swift, în timp ce Sombr a primit o variantă cu afine.

Pasiunea lui Taylor Swift pentru pâine nu este nouă

Taylor Swift are de mult timp o afinitate pentru brutărie și patiserie. În 2009, ea a postat pe Instagram niște fursecuri cu zahăr și gelatină Valencia și glazură de ouă cu scorțișoară și i-a trimis lui Kelce o cutie de Pop-Tarts de casă cu căpșuni, zmeură și afine la o ședință foto la care participa acesta.

ntr-un interviu din august 2025 pentru podcastul lui Travis Kelce, ea a mărturisit că multe dintre interesele sale „ar putea fi încadrate la hobby-uri pe care le puteai avea în anii 1700… mă apuc de lucruri de bunică”, făcând referire nu doar la gătit, ci și la cusut și pictat. Atunci, Swift spunea că trece prin faze în care se concentrează intens pe un anumit tip de preparat, iar în acea perioadă era „foarte prinsă într-o obsesie pentru pâinea cu maia care mi-a acaparat viața”, mai scrie sursa citată.

Secretul buzelor roșii ale lui Taylor Swift a fost dezvăluit. Fanele deja se înghesuie să cumpere!

Prime de aproape 200 de milioane de dolari. Taylor Swift și-a răsfățat angajații în prag de Sărbători

Cynthia Erivo și Ariana Grande, apariție îngrijorătoare după filmările pentru „Wicked 2”. Trendul periculos care a pus stăpânire pe Hollywood!

Actorul din „Singur acasă” are probleme mari cu legea. Ce acuzații i se aduc
Actorul din „Singur acasă” are probleme mari cu legea. Ce acuzații i se aduc
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii ...
Cătălin Măruță, la Antena 1? Cele 13 vedete care au plecat de la Pro TV în curtea televiziunii concurente
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau ...
Ce salarii le oferea Cătălin Măruță angajaților din emisiunea de la Pro TV. Câți bani încasau redactorii și reporterii, în fiecare lună
Tagliatelle cu ciuperci și sos cremos – rețeta Pasta Queen care te va da pe spate
Tagliatelle cu ciuperci și sos cremos – rețeta Pasta Queen care te va da pe spate
Bancul de miercuri | „Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?
Bancul de miercuri | „Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?
Horoscop rune 14 ianuarie 2026.
Horoscop rune 14 ianuarie 2026.
