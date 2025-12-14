Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cynthia Erivo și Ariana Grande, apariție îngrijorătoare după filmările pentru „Wicked 2”. Trendul periculos care a pus stăpânire pe Hollywood!

De: Daniel Matei 14/12/2025 | 07:10
Sursa foto: Profimedia

Se pare că s-a întâmplat ceva foarte ciudat pe platourile de filmare ale producției „Wicked 2”. Cynthia Erivo și Ariana Grande au slăbit excesiv în același timp, multe persoane declarându-se îngrijorate cu privire la starea lor.

Și se pare că tendința aceasta a slăbitului exagerat a devenit un trend la Hollywood, cele două nefiind singurele exemple, scrie The New York Post.

Pe măsură ce „super skinny” revine la modă în era Ozempic, este de datoria părinților și a societății să combată reapariția standardelor nerealiste și a tulburărilor alimentare înainte ca lucrurile să scape de sub control, avertizează, însă, experții.

Fotografii și videoclipuri cu Erivo și Grande arătând incredibil de slabe au tot circulat pe internet în ultima vreme. Și nu pare a fi o coincidență faptul că două vedete au slăbit atât de mult în același timp. Jurnaliștii spun că slăbitul excesiv începe să se transforme în ceva „contagios”, în sensul contagiunii sociale.

Sursa foto: Profimedia

Tot mai multe tinere suferă de anorexie

Sănătatea psihică a fetelor a fost deja suficient de afectată de aceste platforme. Acum, rețelele sociale sunt pline de mesaje care promovează ideea că a fi slabă este la modă. La începutul acestui an, Asociația britanică pentru standarde în publicitate a interzis reclamele a trei mari retaileri deoarece modelele care apăreau erau prea slabe.

Oriunde te uiți, vedetele, de la Kelly Osbourne la Meghan Trainor și Amy Schumer, au slăbit enorm, fie din cauza medicamentelor pentru slăbit, fie din cauza altor lucruri. Era pozitivității corporale pare să se fi încheiat, iar adolescentele observă și ele asta.

Tinerele femei au inundat TikTok cu conținut #SkinnyTok – învățându-se reciproc cum să slăbească și să sară peste mese. Deși platforma a interzis hashtagul la începutul acestui an, conținutul s-a dovedit imposibil de șters.Părinții nu pot face prea multe pentru a controla standardele de frumusețe, dar pot face un lucru. Să urmeze sfaturile experților și să țină copiii departe de rețelele sociale până cel puțin la liceu, mai scrie sursa citată.

