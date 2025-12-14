Acasă » Știri » Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți

Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 10:55
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
Aurora și Sândel Mihai au avut probleme în relație / Sursa foto: Facebook
Aurora și Săndel Mihai sunt considerați, în prezent, unul dintre cele mai stabile și apreciate cupluri din showbizul românesc. Deși apar frecvent la televizor și par să trăiască o poveste fără cusur, realitatea din spatele relației lor ascunde un episod mai puțin cunoscut. Ei au fost despărțiți o perioadă, dar s-au împăcat după ce s-au întâlnit, întâmplător, pe stradă. 

Aurora și Sândel Mihai sunt împreună de peste 20 de ani, au construit o familie solidă și se bucură de succes atât pe plan personal, cât și profesional. Cei doi au un fiu care le calcă pe urme în carieră.

Ei nu sunt doar parteneri de viață, ci și colegi de scenă. Se susțin reciproc în tot ceea ce fac și formează o echipă sudată, apreciată de public. Cu toate acestea, relația lor nu a fost lipsită de obstacole. A existat o perioadă în care au ales să meargă pe drumuri separate, iar fiecare dintre ei era curtat de alte persoane.

Împăcarea a venit pe neașteptate, în urma unei reîntâlniri care a schimbat totul. Aurora Mihai a povesti cum l-a zărit pe Săndel într-un moment aparent banal, dar care s-a transformat într-un punct de cotitură în viața lor.

„A apărut un bolid pe stradă, eu mă plimbam. Era o mașină scumpă. Am văzut un bărbat frumos. Băieții își mai făceau suvițe, era șuvițat, bronzat, era îmbrăcat în costum de in. (…) I-am făcut cu mâna, el mi-a făcut cu mâna și s-a oprit lângă mine. Cred că o oră am stat la povești lângă mașină”, a spus Aurora Mihai.

Sursa foto: Facebook

 

Săndel Mihai mergea la o întâlnire cu altă domnișoară

La rândul său, Săndel Mihai a recunoscut, cu sinceritate, că acea întâlnire i-a dat complet peste cap planurile. Artistul a mărturisit că, în ziua respectivă, urma să meargă să se vadă cu o altă femeie, însă sentimentele pentru Aurora au fost mai puternice.

„Eu mergeam la întâlnire cu altă gagică! Nu m-am mai dus”, a spus Sândel Mihai.

×