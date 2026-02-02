Cu ce a rămas Andreea Bostănică după fosta relație. Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță

După ce a fost înșelată și spune că a trecut prin multă suferință, Andreea Bostănică a vorbit deschis despre finalul relației sale. Invitată în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță, influencerința și-a deschis sufletul și a spus cu ce a rămas după fosta relație.

Andreea Bostănică a fost în atenția publicului atunci când apărea alături de Abush, nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. În trecut, cei doi dădeau impresia unei relații perfecte, iar influencerița părea că este răsfățată de el cu cadouri de lux. Ei bine, după spusele Andreei Bostănică, totul s-a terminat când acesta a călcat strâmb și a înșelat-o.

Deși Abush a contrazis-o, Andreea Bostănică nu se lasă, iar acum a vorbit deschis despre finalul relației. Cătălin Măruță a scos tot adevărul de la influenceriță.

Cu ce a rămas Andreea Bostănică după fosta relație

Andreea Bostănică este invitata lui Cătălin Măruță în cea mai nouă ediție a podcast-ului său. Influencerința a vorbit deschis despre viața ei și nu s-a ferit nici de subiectul controversat al despărțirii. Aceasta a dat mai multe detalii despre perioada grea prin care a trecut și a spus tot despre infidelitatea partenerului.

Andreea Bostănică spune că a iubit mult și că a suferit extrem atunci când sentimentele i-au fost trădate. Deși nu mai are încredere în cel care a înșelat-o, aceasta spune că a păstrat totuși în amintirea sa varianta lui de la început de relație. A rămas cu ideea iubirii pe care i-o purta, însă nu ar putea să îl ierte niciodată.

Cătălin Măruță: Spui că în relația asta a fost totul bine și frumos și că la un moment dat ai văzut că te înșală, ai aflat că te înșală.

Andreea Bostănică: Da.

Cătălin Măruță: Dar erai sigură? Sau doar știi cum e… că mai sunt oameni care doar vor să strice relațiile și zic așa de dragul de a zice.

Andreea Bostănică: Nu, eu chiar nu eram genul ăla care vrea să strice relația. Eu l-am iubit foarte mult și am ținut foarte mult la el. Nu, era totul cu dovezi, chiar îmi scriau prieteni apropiați. Totul era cu dovezi.

Cătălin Măruță: Dar el ți-a recunoscut că da, am greșit, uite, îmi pare rău.

Andreea Bostănică: Eu nu vreau să vorbesc despre ce mi-a spus el, despre ce i-am spus eu lui. Vreau doar să spun că eu îl respect și orice a vorbit el, orice declarație a dat, înseamnă că asta a trebuit să spună și că așa este corect pentru el. Atât.

Cătălin Măruță: Dar tu îl mai iubești acum?

Andreea Bostănică: Știi ce mi-a mai rămas mie? Mi-a rămas iubirea față de cum era el în capul meu. Pentru că eu mi-am imaginat, poate este și din cauza faptului că părinții mei au divorțat când aveam șase ani, încă nu împlinisem șase ani, și eu nu am avut timp să văd, fiind deja un copil care realizează lucruri, nu am putut să văd iubirea, cum se desfășoară adevărul, cum este o relație sănătoasă. Eu, în capul meu, credeam că persoana asta mă iubește foarte mult și nu m-aș fi putut gândi niciodată că mi se poate întâmpla mie așa ceva. Nu că sunt eu Angelina Jolie și nu mi se poate întâmpla mie, dar chiar nu a fost niciun semn. Deci, nu, eu nu-l mai iubesc, pentru că atunci când încalci acest principiu înseamnă că nu mai există iubire. Cum poți să iubești pe cineva și să faci chestii de genul?

Foto: Instagram