Andreea Bostănică, tun de 2 milioane de euro și schema secretă din Dubai! Are planul pus la punct!

Noi secrete uriașe ies la iveală despre Andreea Bostănică! După ce relația cu Abush s-a ”detonat” și s-a ajuns inclusiv la amenințări, tiktokerița și-ar fi pregătit fuga din România: a dat un ”tun” de 2 milioane de euro, a obținut o viză exclusivistă și a pregătit terenul pentru o nouă afacere. Unde? În Dubai!

După atâta timp în care și-au ținut relația sub cheie, Abush, controversatul uzbek, a ieșit la atac cu acuzații dure la adresa Andreei Bostănică, după ce tiktokerița ar fi spus că l-a părăsit pentru că a înșelat-o.

El are altă versiune: susține că nu au mai vorbit de fapt de vreo șapte luni cu Andreea și că aceasta l-ar fi ”ars” cu 175.000 de euro. Și, poate cel mai grav, susține că ea ar fi intrat în anturajul unor personaje periculoase din Rusia pe care îi numește ”sponsori”.

Povestea pare extrem de complicată, dar Andreea pare că are un plan bine pus la punct…

Suspiciunea noastră a plecat de la o mega-investiție făcută recent de Andreea Bostănică, care s-a lăudat că și-a cumpărat un apartament în Dubai. Însă detaliile ne spun mult mai mult decât ar părea la prima vedere. CANCAN.RO a aflat că locuința ei este situată în Bluewaters Residences, unul dintre cele mai exclusiviste complexuri din Dubai.

Prețul mediu al unui apartament aici este de 2 milioane de euro, iar cu cât e mai aproape de celebra Roată Ferris Ain Dubai, cu atât este mai scump. Din balconul Andreei se vede clar faimosul punct de atracție.

Mai exact, Bluewaters Island este o insulă artificială, între Dubai Marina și Jumeirah Beach Residence, unde au cumpărat case mai marii bogați ai planetei.

Bostănică a obținut și Dubai Golden Visa, după cum chiar ea a afișat în story-uri. Ceea ce întărește ideea că aici nu vorbim doar de un simplu apartament de lux, ci de o strategie serioasă de investiții și ședere pe termen lung.

Pentru cei care nu cunosc, Viza de Aur a Dubaiului este un program de ședere pe termen lung (5 sau 10 ani), destinat mai ales investitorilor și antreprenorilor.

Aceasta le permite să locuiască, să muncească și să investească în Emirate, având avantaje precum: proceduri simplificate în cazul investițiilor, acces la servicii premium și suport pe termen lung.

O principală cale de obținere a acestei vize o reprezintă și investițiile în proprietăți (minimum 2 milioane AED – iar Andreea s-a calificat la acest criteriu), cât și deținerea unei afaceri. Inclusiv asta a avut grijă să facă. Aceasta și-a înregistrat oficial și o firmă, tot în Dubai.

Și pe lângă apartamentul de 2 milioane de euro, în posesia ei a intrat și un Bentley Continental GT care costă peste 300.000 de euro.

